În luna decembrie, pășește într-o lume de poveste la ParkLake Shopping Center

În luna sărbătorilor de iarnă, ParkLake Shopping Center îi invită pe bucureșteni să pătrundă pe tărâmul poveștilor alături de personaje faimoase care, de-a lungul timpului, au adus un plus de culoare iernii. Astfel, în perioada 6 – 24 decembrie, publicul este așteptat să descopere un Crăciun de poveste alături de Crăiasa Zăpezii, Spărgătorul de Nuci, Rudolph și multe alte personaje îndrăgite. Ateliere creative pentru cei mici, jocuri interactive, spectacole și concerte se vor desfășura într-un decor cu totul special.

Activități tematice

Între 6 și 24 decembrie, vizitatorii centrului comercial sunt așteptați să pătrundă în lumea poveștilor de iarnă și să redescopere farmecul acestora, alături de personaje îndrăgite.

În fiecare joi și vineri, în intervalul 18:00 – 20:00, dar și în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 14:00 – 20:00, copiii sunt invitați să participe și să se distreze la atelierele creative inspirate de cele mai frumoase povești de Crăciun. În plus, aceștia se vor putea bucura de venirea sărbătorilor prin jocuri și dans și se vor pregăti să îl întâmpine pe Moș Crăciun în zona de face painting, totul sub îndrumarea Zânei Poveștilor.

Sâmbătă, 15 decembrie, o paradă deosebită îl întâmpină pe Moș Crăciun la ParkLake. Acesta sosește tocmai de la Polul Nord și îi așteaptă pe copii să spună împreună poezii și povești în zilele de 15-16 și 21-24 decembrie.

De asemenea, programul va fi completat de spectacole inedite: concerte de muzică clasică instrumentală, dar și concerte susținute de artistele Iana și Irina Sârbu vor avea loc pe scena amplasată la parterul centrului comercial. În plus, pe data de 22 decembrie, începând cu ora 17:00, publicul va putea urmări piesa de teatru ,,Poveste de Crăciun” – o punere în scenă clasică, plină de umor și veselie.

Nici iubitorii sporturilor de iarnă nu se vor plictisi anul acesta! Ei sunt invitați în fiecare zi la distracție pe patine, în cadrul patinoarului din exteriorul centrului comercial, zona ParkLake Garden, intrarea dinspre Parcul Titan.

Târg de Crăciun și decorațiuni tematice

În perioada 26 noiembrie – 24 decembrie, târgul de Crăciun organizat la ParkLake își așteaptă vizitatorii cu o varietate impresionantă de cadouri și surprize pentru toate gusturile. Decorațiuni, bijuterii și accesorii, ornamente și aranjamente pentru Crăciun împodobesc standurile în așteptarea publicului.

Un Crăciun de poveste este un Crăciun în care dăruim

În data de 15 decembrie, între orele 13:00 – 18:00, Asociația Help Autism, în parteneriat cu ParkLake Shopping Center, invită vizitatorii centrului comercial să participe la un atelier de creație în spiritul sărbătorilor. Participanții vor putea confecționa, sub îndrumarea voluntarilor, brăduți stilizați cu scopul de a atrage atenția asupra tulburărilor de spectru autist. Brăduții astfel rezultați vor fi expuși ulterior în magazinul online al Asociației (charityshop.helpautism.ro), iar fondurile strânse din achiziționarea acestora vor fi folosite pentru o acțiune de împădurire ce va avea loc în primăvara anului viitor. Asociația Help Autism își propune ca prin această acțiune să dăruiască naturii cel puțin 100 de copaci, iar participanții la ateliere sunt invitați să se alăture și acțiunii de plantare.

În plus, tot în luna decembrie, ParkLake Shopping Center a pregătit peste 180 de surprize copiilor înscriși în programele Asociației MagiCamp, dorind astfel să le sporească acestora bucuria sărbătorilor de iarnă și să le amintească importanța jocului.

Despre ParkLake Shopping Center

ParkLake Shopping Center este un proiect unic, care îmbină într-un mod armonios natura și shoppingul. Designul modern combină elemente inspirate de cei trei piloni, Parc – Natură − Familie și oferă oportunități excelente de petrecere a timpului liber în cadrul spațiilor de relaxare, de joacă, precum și locuri în care se poate practica sport sau se poate petrece ziua lucrând.

Proiectat după cele mai înalte standarde internaționale, înconjurat de natură și situat în apropierea Parcului Titan, ParkLake oferă cea mai bună selecție de branduri disponibile pe piață și servicii de înaltă calitate într-un mediu eco-friendly și o atmosferă încântătoare.

Mai multe informații despre ParkLake Shopping Center găsiți la: www.parklake.ro.