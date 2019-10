Cititi cateva dintre cele mai impresionante si inteligente citate ale lui Lucian Blaga (1895-1961), poet, filozof si dramaturg roman, cuvinte care iti vor provoca spiritul si gandirea.

Cele mai frumoase citate de Lucian Blaga

1. Unii sunt naivi tocmai prin faptul ca iau toate lucrurile in serios.

2. Cuvintele sunt lacrimile celor care au vrut asa de mult sa planga si nu au putut.

3. Sa nu te certi cu oamenii mai mult decat cu tine insuti.

4. Te poti impodobi cu penele altuia, dar nu poti zbura cu ele. Acest lucru nu-l prea stiu oamenii, dar il stiu pasarile.

5. Starile sufletesti care par a nu avea niciun motiv, au motivele cele mai adanci.

6. Iubirea este al doilea suras al tragediei noastre. Sau poate ca totusi intaiul.

7. Acesta mi se pare lucrul cel mai greu de invatat in contemplarea iubitei: sa stii sa-i privesti ochii.

8. E poate ca o datorie sa vezi prezentul in culori mai negre decat e, de fapt; pentru ca din aceasta vedere sa izvorasca o lupta mai hotarata spre mai bine.

9. O vorba de spirit, oricat de stralucitoare, isi are si ea mormantul. In urechile prostului.

10. Cand vrei sa vezi foarte clar un lucru, nu-l lumina prea tare, nu-i lua de pe fata toate umbrele.

11. Oamenii nici nu sunt; este unul singur si acela suntem toti laolalta.

12. Valul este dorul marii de a saruta tarmul.

13. Inimile de piatra se incalzesc daca le loveste des, foarte des, ciocanul sortii.

14. Multe lucruri nu le vedem fiindca le privim prea de aproape.

15. Inainte de a ma naste am fost o vesnicie intreaga nimic. De ce ma tem acum de aceeasi neexistenta cu care am avut o vesnicie intreaga prilejul de a ma obisnui si in care am fost deja? Nu inteleg.

16. Visurile implinite ne imbatranesc.

17. A nu-ti respecta dusmanul inseamna a pierde o sansa de a-l invinge.

18. Soarta este o prapastie in care cadem numai daca privim prea mult in ea.

19. Inclinarea noastra de a crede in destin este intarita de orgoliul de a nu ne crede cu totul ignorati de restul universului.

20. Prostul cel mai prost e prostul alterat de filozofie.

21. Cu cat oamenii imbatranesc, cu atat spiritul lor devine mai suplu, mai cald, dobandind o infatisare mai organica. S-ar zice aproape ca, pentru spirit, timpul este o dimensiune a intineririi.

22. Cine crede-n zbor, e stapan peste zare.

23. Dupa ce am descoperit ca viata nu are niciun sens, nu ne mai ramane altceva de facut decat sa ii dam un sens.

24. Esti inca tanar, atata timp cat admiri si in masura in care admiri.

25. Cei mai multi oameni isi sunt atat de straini incat ar trebui sa vorbeasca la persoana a treia despre ei insisi, cam asa cum vorbesc copiii.

26. Adversarul care iti este o obsesie, a devenit o parte din tine.

27. Cea mai coplesitoare forta majora sub presiunea careia suntem uneori constransi sa lucram este propria constiinta.

28. Din ciocnirea a doua pietre nu se naste o piatra, ci o scanteie.

29. Daca vrei sa ajungi la fericire, atunci pune-ti orice tinta, numai un singur lucru nu: fericirea.

30. Inconstientul este partea geniala din fiecare muritor.

31. Sunt adevaruri pe care este cu neputinta sa le intelegi just, daca inainte de aceea n-ai trecut prin anumite rataciri!

