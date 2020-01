Cutiile de bijuterii se găsesc în diverse forme, culori, design și sunt realizate deosebit pentru a fi nu doar o soluție de depozitare, cât și un accesoriu decorativ. Unul care să se remarce ca ornament în camera ta, că este vorba despre living sau sufragerie. Găsești mai jos câteva modele de cutii de bijuterii care nouă ne-au atras atenția și pe care noi le-am oferi cu drag cuiva care are are nevoie de una.

Cutie buretată pentru bijuterii

Cu dimensiuni generoase, această cutie de bijuterii este practică pentru când ai multe accesorii de organizat. Se poate integra în orice cămăruță pentru că are niște culori prăfuite ce o fac versatilă. Este pe un roz șters, deasupra are o fundă supradimensionată și niște mărgeluțe. Are compartimente variate, și pentru inele niște detalii pe partea interioară a capacului.

O poți comanda aici

Cutie din lemn pentru bijuterii

Dacă ești în căutarea unei decorațiuni cu influențe rustice, dar care să fie și practică pentru depozitarea bijuteriilor, atunci s-ar putea ca această cutiuță să îți placă. Este cu capac transparent, ca să găsești mai ușor ce te interesează. În interior are nouă compartimente în care poți pune ce dorești, iar aspectul este de noptieră, una în miniatură, cu piciorușe.

O poți comanda aici

Cutie metalică pentru bijuterii

Cu influențe retro, această cutie de bijuterii este pe argintiu și are un aspect patentat de parcă timpul și-ar fi pus cu încăpățânare amprenta pe ea. Este micuță, are 13x13 centimetri și este dreptunghiulară. Închiderea se face cu un căpăcel în partea de sus. Deși nu este foarte încăpătoare, cu siguranță că se va impune în rândul decorațiunilor din casa ta.

O poți comanda aici

Cutie de bijuterii cu sertare

Acest dulăpior este foarte simpatic și te cucerește prin inserțiile cu dantelă și voal, lăsate la fiecare sertar care ascunde gablonțurile tale preferate. Cutia are cinci sertare în care îți poți organiza inelele, cerceii, brățările sau lănțișoarele de care nu te poți despărți și care îți completează cu inspirație ținută. Este decorată în tonuri nude.

O poți comanda aici

Cutie de bijuterii tip cufăr

Dacă îți plac cutiile de bijuterii tip cufăr, noi am găsit una care să te facă să te îndrăgostești din nou de accesoriile cu acest look. Cu detalii ornamentale metalice, aceasta este ușor rotundă în partea de sus și are un aspect fain. Este micuță, dar destul de voluminoasă, astfel că poți pune la grămadă tot ce ai nevoie când ești în grabă și vrei să obții o ținută elegantă.

O poți comanda aici

Foto fr si main: By lapas77 /Shutterstock