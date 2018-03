Metoda Ayurveda pentru revigorarea organismului dupa iarna

Cu mii de ani inainte ca medicina moderna sa isi dovedeasca stiintific efectele, budistii indieni foloseau Ayurveda, cel mai vechi sistem de medicina din lume, documentat istoric, pentru a vindeca si a aduce echilibrul intre minte si corp. Metoda Ayurveda era bazata pe doua principii esentiale: primul pornea de la premisa ca mintea si trupul sunt conectate intr-un mod inextricabil, iar al doilea sustinea ca nimic nu are o putere mai mare de vindecare asupra trupului decat mintea.

In prezent, tehnicile Ayurveda sunt folosite pentru a reda echilibrul organismului, dar si pentru a ameliora simptomele stresului, depresiei si anxietatii asupra corpului nostru. De aceea, metodele antice pentru revigorarea organismului pot fi aplicate cu succes in perioadele de „burnout”, in care corpul nostru este secat de energie. Una dintre cele mai cunoscute astfel de metode este legata de alimentatia noastra. Beneficiile unei diete sanatoase au fost dovedite si de medicina moderna, asa ca daca ai nevoie de un boost de energie, care sa te scoata din letargia lunilor de iarna, iata cateva sfaturi cu ajutorul carora iti poti revitaliza organismul:

Respecta un orar al meselor zilnice

Dieta Ayurveda presupune sa respecti o anumita rutina zilnica: de la alocarea a minimum 15 minute in fiecare dimineata pentru a medita si a-ti pune gandurile in ordine, pana la a nu sari peste mese si a lua micul dejun, pranzul, cina si gustarile la aproximativ aceeasi ora, in fiecare zi. Aceasta practica iti ajuta metabolismul sa se stabilizeze si iti poate imbunatati digestia. In plus, te ajuta sa eviti mesele la ore foarte tarzii, care au efecte negative nu numai asupra siluetei, dar si asupra calitatii odihnei din timpul noptii.

Include mai multe fructe si legume in dieta ta

Principiile dietei Ayurveda spun ca ar trebui sa renuntam la mancarurile extrem de procesate, care nu provin din surse naturale, si sa ne reorientam spre alimente usor de digerat, cu un continut nutritiv ridicat. Fructele si legumele nu numai ca sunt mult mai sanatoase decat mesele grele, de tip fast food, insa vitaminele si nutrientii pe care ii contin sunt ideale pentru a revigora un organism slabit, la inceputul primaverii.

Daca vrei sa te asiguri ca ai consumat zilnic doza recomandata de fructe si legume, o metoda foarte simpla prin care poti beneficia de vitaminele si mineralele pe care acestea le contin este sa iti prepari niste smoothie-uri delicioase. Ai nevoie doar de un astfel de aparat profesional si usor de folosit, cu ajutorul caruia poti face combinatii din cele mai neasteptate. Incearca un smoothie cu banane, mar si cereale intergrale, pentru un mic dejun complet, sau unul din varza kale, spanac, morcov, mar si capsune, pentru o gustare nutritiva si gustoasa.

Tine cont de tipologia corpului tau

In dieta Ayurveda sunt mentionate trei tipologii corporale (doshas): Vata, Pitta si Kapha. Principiile acestei diete spun ca in alimentatia noastra de zi cu zi ar trebui sa tinem cont de aceste tipologii.



1. Vata: din aceasta categorie fac parte persoanele slabe, cu oase de dimensiuni mai mici, care au un metabolism foarte accelerat si nu reusesc sa puna cateva kilograme in plus. Aceasta tipologie este predispusa si unor afectiuni digestive, este mai sensibila la stres si anxietate, poate avea probleme cu insomniile, artrita, dar si cu bolile de inima.

2. Pitta: aceste persoane au o constitutie atletica si pot fi versatile atunci cand vine vorba de ingrasat sau slabit. Insa cei care fac parte din aceasta tipologie sunt predispusi la hipertensiune, burnout, boli cardiovasculare sau infectii.

3. Kapha: persoanele care fac parte din aceasta categorie au un metabolism mai lent si au probleme cu greutatea. Diabetul, obezitatea, retentia de fluide si bolile respiratorii sunt principalele afectiuni la care sunt predispuse aceste persoane.

Daca vrei mai multe indicatii privind dieta potrivita pentru fiecare tipologie in parte, aici vei gasi mai multe recomandari de alimente benefice, precum si mancaruri interzise.

Foloseste condimentele pentru a da gust mancarurilor

Daca iti este greu sa renunti de pe o zi pe alta la mancarurile al caror gust iti este familiar, o solutie foarte buna recomandata in dieta Ayurveda este sa iti condimentezi cu generozitate mancarurile pe care ti le prepari. Astfel iti va fi mult mai usor sa faci tranzitia si nu vei trai cu impresia ca mancarea pe care o consumi este fada si lipsita de gust. Condimentele recomandate de regimul Ayurveda sunt cele precum turmericul, cardamomul usturoiul, scortisoara, cuisoarele, sarea de mare, menta, piperul negru sau oregano.

Retine ca Ayurveda este mai degraba un stil de viata sanatos, si nu o metoda rapida de a pierde cateva kilograme sau de a-ti detoxifia organismul, iar pentru ca efectele sale benefice sa se vada, va trebui sa fii dispusa sa faci cateva schimbari majore in alimentatia ta.



Sursa foto: Shutterstock /Copyright: Oksana Mizina