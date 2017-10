Alimente care stimuleaza performanta scolara si mentin sanatatea creierului

Comunicat de presa

Odata cu trecerea verii, se incheie o etapa relaxanta din viata copiilor, insa calatoria continua in acest sezon, la scoala. Cei mici au nevoie de sustinere din partea parintilor, iar acestia au misiunea de a gasi modalitati inedite prin care sa-i ajute. Nu e de mirare ca fiecare parinte isi doreste ca fiul sau fiica lui sa aiba performante scolare cat mai bune, dar oare cati dintre acestia stiu, de exemplu, ca exista alimente care le stimuleaza gandirea? Aflam de la dr. Serban Damian, expert al campaniei “Mousse si suc 100% – aici sunt vitaminele istete” care este alimentatia recomandata pentru un scolar de nota 10.

Ce trebuie sa includa alimentatia?

O alimentatie echilibrata trebuie sa cuprinda produse bogate in elemente nutritive, esentiale pentru functionarea optima a organismului. Asadar, performanta scolara este legata de alimentele pe care le consuma cei mici, iar acestea contribuie la imbunatatirea sau mentinerea sanatatii creierului.

„Cerealele sunt o optiune excelenta pentru micul dejun, alaturi de fructe proaspete sau de produse lactate, cum ar fi iaurturile. Cerealele sunt bogate in vitamina E si sunt surse excelente de fibre naturale, care stimuleaza concentrarea, iar despre fructele proaspete stim deja ca ar trebui sa fie nelipsite din alimentatie, indiferent de varsta”, mentioneaza Serban Damian, medic de familie si nutritionist sportiv acreditat CIO.

Alte produse care pot fi incluse in alimentatia zilnica a scolarului si care sunt recomandate de specialisti sunt: „cele bogate in grasimi sanatoase, cum ar fi pestele sau cele pline de vitamine si antioxidanti, precum legumele verzi sau semintele si nucile. Acestea pot fi incluse in meniul copilului atat la masa de pranz, cat si la cina”, adauga serban Damian.

Pestele oceanic este o sursa valoroasa de proteine si grasimi sanatoase, spre deosebire de carnea de vita sau de porc, are un continut scazut de grasimi saturate. Nu trebuie sa uitam ca in carnea de peste se regasesc faimosii acizi grasi, omega 3, atat de benefici pentru stimularea memoriei. De asemenea, legumele verzi contin vitamina B si minerale, iar semintele sau nucile sunt o sursa pretioasa de vitamina E, mai mult, stimuleaza functiile cognitive.