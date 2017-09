Dr. Serban Damian, nutritionist: Ce inseamna cu adevarat o cura de slabire?

Comunicat de presa

Dr. Serban Damian - Interviu

1. Cand esti considerat supraponderal?

Indicele de masa corporala este un instrument simplu cu ajutorul caruia putem afla cand o persoana este in afara zonei de normalitate privind greutatea corporala. Se face raportul intre valoarea greutatii si patratul inaltimii exprimat in metri (IMC=G/h2). Cand aceasta valoare depaseste 25 vorbim despre supraponderalitate, iar cand trece de 30, vorbim de obezitate.

2. Cum iti alegi cea mai buna cura de slabire?

Nu exista “cea mai buna cura de slabire”, ci modificari ale stilului de viata, care conduc la scaderea in greutate. Desigur, acest lucru include si regimul alimentar, insa nu in sensul clasic de “cura” sau “dieta”, in care sunt impuse niste reguli stricte, general valabile.

Recomand consumul de proteine la fiecare masa, portii mici, o cantitate mare de fibre alimentare, iar activitatea fizica are si ea un rol important.

O alta optiune: atunci cand suntem pe fuga, un substitut de masa Gerlinéa (batoane, shake) alaturi de o bautura fara zahar si un fruct sau un iaurt degresat asigura necesarul de nutrienti si energia pana la urmatoarea masa.

3. Care este rolul nutritionistului in cadrul unui proces de slabire?

Nutritionistul este specialistul pregatit sa faca o evaluare corecta a starii de sanatate, a compozitiei corporale, a alimentatiei si a obiectivelor, pentru ca apoi sa poata face recomandari specifice fiecarui pacient pentru a-si echilibra greutatea corporala. Este oarecum echivalentul antrenorului din sport, doar ca in acest caz “jocul” este alimentatia.

4. Cat conteaza sportul si cat dieta in cadrul unui proces de rafinare si subtiere?

Fara a putea trasa niste limite exacte, as spune ca miscarea si sportul contribuie cu 25-30% la succes, in timp ce alimentatia face diferenta cu adevarat. Este mult mai probabil sa slabesti fara sport, insa fara nicio modificare in alimentatie, sportul s-ar putea sa nu produca nicio schimbare.

