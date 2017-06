Bautura miraculoasa care ajuta la diminuarea durerilor de cap si a migrenelor

Aceasta bautura este nu doar delicioasa si racoritoare, dar si extrem de sanatoasa, avand un rol benefic in prevenirea, alinarea si diminuarea durerilor de cap si a migrenelor. Contine ingrediente proaspete, de vara, cu proprietati antiinflamatoare si de diminuare a durerii.

Bautura care combate si previne aparitia durerilor de cap si a migrenelor

Foto: IngridHS /Shutterstock

Ciresele contin un compus miraculos numit quercitina, un antioxidant puternic, care are si rol de reducere a durerii. Totodata, ciresele au si proprietati antiinflamatorii, avand un efect benefic si asupra alergiilor.

La randul sau, ghimbirul, alaturi de cirese, este inclus la loc de cinste printre alimentele cu cele mai puternice efecte antinflamatorii, contribuind la diminuarea durerii cauzate de inflamatie si de durerile de cap. Ghimbirul este bogat in substante care blocheaza prostaglandinele raspunzatoare de contractia musculara, ajutand totodata la scaderea inflamatiei.

Laptele de migdale se lauda a fi bogat in acizi grasi omega-3 care pot preveni aparitia durerilor de cap severe.

Bananele se numara si ele printre super alimentele recomandate in prevenirea migrenelor si a durerilor de cap. Vitamina B6 care se regaseste din belsug in compozitia bananelor ajuta la cresterea nivelului de serotonina din creier, avand astfel un efect calmant si antidepresiv. De asemenea, anumite studii arata ca vitamina B6 din alimente este benefica si in combaterea oboselii mentale, dar si in reducerea nivelului durerii din organism.

De asemenea, portocalele pot alina si ele durerea cauzata de migrene datorita continutului lor bogat in vitamina C si antioxidanti. Cu toate acestea, recent, unii specialisti le-au inclus pe lista alimentelor declansatoare in cazul migrenelor, alaturi de alte citrice precum lamaia sau grepfrutul. Conform anumitor studii recente, portocalele ar contine sinefrina, o substanta care poate determina constrictia vaselor de sange. Un alt studiu efectuat in 2012 a aratat ca sinefrina poate activa o peptida (CGRP) care poate cauza declansarea inflamatiilor si a migrenelor. Daca simtiti ca acest fruct va face rau, scoateti-l din smoothie.

Ingredientele Bauturii care diminueaza si previne durerile de cap si migrenele:

o jumatate de banana

o jumatate de mar

o jumatate de portocala (optional)

o bucata de ghimbir proaspat

10-20 cirese

o ceasca mica de lapte de migdale sau lapte de nuci

Preparare Bautura antimigrene:

Se spala ciresele si se indeparteaza samburii, iar portocala se curata de coaja. De asemenea, se curata marul de coaja si se da prin razatoare sau se marunteste la blender. La fel se procedeaza si cu ghimbirul. Se curata de coaja si se da prin razatoare. In etapa urmatoare, se pun toate ingredientele in blender si se amesteca pret de cateva secunde. Se obtine un smoothie delicios, sanatos si gustos, care baut din cand in cand, poate alina sau preveni aparitia si declansarea migrenelor.

Foto homepage: Leszek Glasner /Shutterstock