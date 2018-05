Cum va recuperati rapid dupa o interventie chirurgicala?

Dupa o interventie chirurgicala suferita, foarte multi pacienti au doua preocupari majore: daca operatia este o reusita si cat dureaza perioada de recuperare.

Ca de fiecare data, este important de subliniat ca medicul are intotdeauna cea mai buna idee asupra duratei de recuperare. El este in cunostinta de cauza cu privire la aspectele legate de sanatate per total, varsta si alte afectiuni medicale in functie de specificul procedurii urmate si de alti factori care ar putea avea un impact major asupra recuperarii.

Nu este neobisnuit ca specialistul sa spuna ca durata de recuperare depinde de la caz la caz. Cunoasterea exacta a procedurii si a modului in care aceasta se va efectua este o componenta esentiala a estimarii timpului de recuperare.

Foto: Pixabay

Ce ajutor puteti primi?

De pilda, in cazul unei operatii la picior, medicul indica post operator utilizarea bastoanelor pentru mers. Leziunile care necesita reparatii chirurgicale pentru a restabili functionarea normala a piciorului au nevoie de timp si modalitati de recuperare diverse. In functie de gradul de dificultate, timpul de vindecare poate fi exprimat in saptamani sau luni. Tocmai de aceea, utilizarea unor astfel de obiecte ajutatoare este extrem de utila. Pana in momentul recuperarii, miscarea de dupa operatie este stabilita dupa indicatiile specialistului. Exercitiile si recuperarea ulteriora ajuta la imbunatatirea rezistentei, flexibilitatii in mare parte, in special in functie de modalitatea in care sunt efectuate.

Este lucru stiut ca piciorul este alcatuit dintr-o varietate de oase, muschi, tendoane si ligamente care sunt esentiale atat pentru a sta, dar si pentru a ne misca. Practicarea sportului, producea adesea rani la nivelul picioarelor. Leziunile pot include entorse, dislocari, fracturi, precum si leziuni ale cartilajului si ligamentelor. Acestea pot aparea la nivelul gleznei, soldurilor sau genunchilor; iar in timp ce unele se repara natural, altele au nevoie de interventii chirurgicale mai serioase.

Ce trebuie sa retineti?

Este esential sa fiti intelegatori si sa intelegeti ca predictia recuperarii in timp nu se bazeaza pe ghici si ca recuperarea de la interventia chirurgicala este o estimare incadrata in anumite intervale. Nimeni nu poate stabili din vreme daca vor exista complicatii si in ce fel vor afectea acestea parcursul sau cat de bine vor fi urmate instructiunile. Asadar, este vital ca indicatiile sa fie urmate cu exactitate pentru o recuperare ca la carte. Vestile imbucuratoare vor veni cu siguranta, daca rabdarea si grija constanta se afla pe lista lucrurilor ce trebuie urmate dupa interventia chirurgicala.

Nu uitati ca o buna comunicare cu doctorul poate inlesni procesul de recuperare, iar alimentatia bazata pe un echilibru controlat imbunatateste considerabil sansele de reusita.

Ajutorul moral si sprijinul neconditionat din partea familiei ajuta pacientul in perioada de restabilire a echilibrului fizic si emotional, prin urmare este util ca persoanele apropiate sa isi ofere disponibilitatea. In functie de interventie, medicul recomanda seturi de exercitii care sa ajute procesul de recuperare. Cu toate acestea, nu faceti niciodata nicio miscare pana in punctul in care va confruntati cu dureri extreme.

Daca durerea persista sau mai grav, aveti sangerari la nivelul inciziei, contactati de urgenta specialistul si rezolvati problema din timp.