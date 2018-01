10 lucruri pe care doar mamele care au fost insarcinate iarna le stiu

In timpul iernii este pace pe pamant, dar nu si pentru femeia insarcinata. Zapada nu creeaza doar o imagine frumoasa anotimpului, ci prezinta un pericol si o povara pentru o femeie care incearca sa ramana teafara in timp ce copilul ei creste in pantece.

Acesta poate fi cel mai frumos anotimp pentru majoritatea, dar pentru o femeie insarcinata iarna ii poate complica existenta. Lucrul pe care caei din jur nu-l constientizeaza este ca o femeie insarcinata este preocupata de sarcina in timp ce are de facut si alte lucruri obisnuite la care se adauga si mersul greoi prin zapada, pericolul de alunecare, o posibila raceala, etc.

Iata 10 lucruri pe care doar o mama care a fost insarcinata iarna le cunoaste si nu sunt deloc placute, dr. Silviu Istoc, medic primar obstetrica-ginecologie, iti ofera cele mai bune sfaturi pentru a trece cu bine de acestea.

Insarcinata iarna - Cizme prea stranse

Desi exista anumite lucruri neplacute daca esti insarcinata in timpul verii, unul dintre cele mai mari beneficii este posibilitatea de a purta o pereche de papuci comozi oriunde. Este mult mai usor decat sa iti faci griji ca picioarele tale se vor umfla in cizme.

Incaltamintea tinde sa fie mai greoaie pe masura ce temperatura scade si apare senzatia de disconfort. Sarcina, de asemenea, provoaca retentia de apa si umflarea picioarelor, astfel incat cizmele de anul trecut ar putea fi destul de stranse, mai ales dupa ce ai mers mult prin zapada, dea aceea este bine sa previi acest lucru.

Foto: freestocks.org

Insarcinata iarna - Eliminarea hainelor pentru a folosi toaleta

Frigul din timpul iernii te determina sa iei pe tine mai multe straturi de haine, atunci cand vrei sa iesi din casa. Dar ce te faci cand trebuie sa mergi urgent la toaleta si nu stii ce sa dai prima data dupa tine: esarfa care atarna pana la burta, haina lunga, manusile, etc.

„Sarcina poate fi o problema pentru mame in toate anotimpurile din cauza presiunii pe care bebelusul o pune asupra sistemului urinar. In timpul iernii, fiecare femeie insarcinata trebuie sa-si faca un plan inainte pentru a nu avea nu accident nedorit”, spune dr. Silviu Istoc.

Insarcinata iarna - Sporturile de iarna

Pentru o femeie atletica, sarcina poate fi un pic cam grea din acest punct de vedere. Asta pentru ca unele sporturi nu sunt permise in aceste luni, in special sporturile de iarna care pot crea multe probleme.

„Schiatul in panta este periculos, deoarece o cadere ar putea dauna copilului. Chiar si pentru sportivii cu experienta, nu recomand ca femeia insarcinata sa aleaga aceste sporturi in sarcina, acestea putand provoca detasarea placentei si nastere prematura”, explica specialistul.

Insarcinata iarna - Mancarimea provocata de lana

Hainele de iarna pot crea mancarimi mai ales daca sunt alaturate direct de piele. Mancarimea este o problema importanta pentru multe femei insarcinate, in special pe burta, unde pielea se intinde. Uneori, hormonii pot provoca unele mancarimi suplimentare pe palme si pe talpi, iar orice femeie care sufera de eczeme este probabil sa simta si mai multe efecte in timpul celor noua luni de sarcina.

„Acestia sunt factorii normali care creeaza mancarimi la nivelul pielii, dar exista, de asemenea, o afectiune severa care ar putea provoca astfel de simptome. Colestaza de sarcina este o problema grava a ficatului, iar de multe ori mancarimea este singurul simptom, deci daca lucrurile devin intense, discuta imediat cu medicul”, afirma dr. Silviu Istoc.

Insarcinata iarna - Cei din jurul tau sunt raciti

Raceala si gripa din sezonul rece nu sunt niciodata usoare, dar pentru femeile gravide, pot fi ingrozitoare. Unele femei insarcinate au mai mereu probleme cu nasul, cauzate de rinita de sarcina. Dar, daca apar alte simptome, cum ar fi stranutul, durerile de cap si durerile de corp, inseamna ca s-a instalat o raceala.

Femeile gravide sunt mai predispuse la raceli decat in mod normal, deoarece corpul lor lucreaza mai mult la crearea unei vieti noi decat la sistemul lor imunitar. De aceea este bine sa te feresti de toti factorii care ti-ar putea crea astfel de probleme, dar, mai ales, stai departe de cei care sunt raciti in jurul tau.

Insarcinata iarna - Mai multe straturi de haine

Desi este frig afara, femeile insarcinate se confrunta cu acele bufeuri care le iau prin surprindere si de mult ori le creeaza o senzatie de sufocare, mai ales daca sunt imbracate prea gros.

Cea mai buna modalitate de imbracaminte pentru iarna este utilizarea straturilor. Un tricou subtire pe dedesubt poate fi perfect in momentele in care simti ca ai 100 de grade. Apoi adauga o camasa cu maneca lunga si un pulover inainte de a imbraca haina. Straturile de haine te fac sa te simti confortabil in aceasta perioada, chiar daca este frig afara.

Foto homepage: Pexels

