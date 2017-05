4 factori pe care ii ignori, dar de care depinde sanatatea ochilor tai. Tu tii cont de ei?

Ai grija zilnic sa iti machezi ochii si sa ii scoti in evidenta, insa de sanatatea lor te preocupi asa cum merita?

Se spune ca ochii sunt oglinda sufletului, insa adesea uitam sa ii tratam asa cum merita. Poate de aceea simtim adesea dureri de cap, senzatia de ochi obositi sau chiar ne pierdem acuitatea vizuala. Ochii reprezinta al doilea cel mai complex organ din corpul nostru, iar sanatatea lor depinde de o multime de factori pe care multi dintre noi ii trec cu vederea. Iata care sunt acesti factori pe care ii ignoram prea des si cum poti sa iti ingrijesti ochii cum se cuvine:

1. Cel mai important accesoriu de care depinde sanatatea ochilor tai

Considerati adesea mai mult un accesoriu ce tine de moda, ochelarii de soare sunt, de fapt, imperativi pentru a ne mentine sanatatea ochilor. Ei actioneaza ca o bariera impotriva efectelor nocive ale razelor UV, fiind de mare ajutor si la mentinerea sanatatii pielii din jurul ochilor.

Desigur, asta nu inseamna ca orice ochelari te protejeaza bine. Este recomandat sa achizitionezi ochelari de soare din astfel de magazine de optica cum ar fi Edel-Optics, care iti ofera garantia unei protectii inalte impotriva soarelui si a efectelor sale asupra ochilor tai. Dupa cum vezi, ochelarii respectivi blocheaza in procent de 100% razele UV. De asemenea, pe ei se pot monta si lentile cu dioptrii.

Mai multe studii citate de Academia Americana de Oftalmologie (AAO) au demonstrat ca soarele are un impact negativ major asupra vederii noastre. El contribuie la dezvoltarea cataractelor, ba chiar si a cancerului.

2. Sanatatea ochilor isi are radacina in alimentatie. Ce sa mananci pentru a-ti proteja ochii

Un alt aspect pe care il uitam adesea este adoptarea unui regim alimentar sanatos. De cele mai multe ori alimentele bune pentru ochi sunt recomandate si pentru cresterea imunitatii, asa ca ai un motiv in plus sa le consumi. Alimentele care te vor ajuta sa-ti pastrezi vederea intacta sau sa stopezi dezvoltarea afectiunilor oculare sunt spanacul, broccoli-ul, portocalele, kiwi-ul, nucile, semintele, dar si speciile de peste bogate in Omega 3 (somon, ton, halibut) scriu cei de la allaboutvision.com.

3. Protejeaza-ti ochii atunci cand te ocupi de activitati casnice

Este, poate, unul dintre factorii pe care ii trecem cu vederea cel mai des, insa de el depinde in mare masura sanatatea ochilor. Vaporii din produsele de curatare pline de substante chimice, dar si posibilele accidente fac protejarea ochilor imperativa atunci cand te ocupi de treburi casnice. La fel de important este sa iti protejezi ochii si cand te ocupi de gradinarit in curte.

4. Asigura-ti sanatatea ochilor chiar si daca lucrezi la calculator

In zilele noastre se lucreaza tot mai mult la calculator si inclusiv timpul liber este petrecut tot in fata unui ecran. Desi ecranele de acum sunt tot mai performante si contin diverse filtre pentru a proteja ochii, tot e nevoie de o pauza. Este recomandat ca, la fiecare 20 de minute petrecute in fata unui ecran, sa-ti muti privirea pentru 20 de secunde.

Nu uita sa mentii o distanta corespunzatoare fata de ecranele dispozitivelor pe care lucrezi. Este recomandat sa stai la o distanta de circa 50 de cm fata de ecranul computerului la care lucrezi. In cazul in care lucrezi pe o tableta, distanta recomandata este de 35-40 de centimetri, iar la telefoanele inteligente, distanta recomandata este de 25 de centimetri.

Tu tii cont de acesti factori?

Sursa foto: goodluz/Shutterstock, Gorodetskaya Nadezhda/Shutterstock