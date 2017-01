De ce apar maselele de minte? Iata rolul lor!

Comunicat de presa

Odata cu intrarea in etapa de maturitate, maselele de minte isi fac simtita prezenta. Molarii de minte - al treilea molar - sunt ultimul set de dinti, care apare, de obicei, intre 17 si 25 de ani, in asa-numita „varsta intelepciunii”.

„Pentru unii pacienti, acesti dinti nu provoaca probleme, insa pentru multi altii, maselele de minte nu apar in mod corespunzator, ci ii fac vulnerabili la boli, de aceea trebuie sa fie eliminati pentru a proteja o gura sanatoasa si o sanatate generala pentru un timp cat mai indelungat.”, afirma dr. Andra Custura, medic stomatolog la cabinetul Andra Smile.

Ultimii dinti care apar, maselele de minte, pot produce pagube majore pentru restul gurii sanatoase. De aceea, exista numeroase controverse in ceea ce priveste scoaterea sau pastrarea lor. Pentru a lamuri situatia, dr. Andra Custura ne spune care este rolul molarilor de minte si efectele aduse danturii noastre.

De ce apar molarii de minte?

O teorie este conturata chiar de stramosii nostri. Primii oameni aveau nevoie de un rand in plus de dinti pentru a mesteca mancarea: o dieta alcatuita din alimente netratate termic, dure cum ar fi radacini, nuci si carne. Desi se intampla rar, sunt persoane carora nu le apar molarii de minte intreaga viata, in special din cauza reducerii dimensiunilor normale ale maxilarului.

Probleme create de maselele de minte

„Anatomia este la originea celor mai multe probleme care apar in cazul maselelor de minte. Ori dintii sunt prea mici, ori prea mari pentru structura maxilarului. Al treilea molar apare la sfarsitul anilor adolescentei sau mai tarziu, in momentul in care maxilarul este suficient de mare pentru a incadra un alt set de molari, fara a aglomera si a crea probleme in alinierea danturii”, spune dr. Andra Custura.

Din cauza lipsei de spatiu, molarii de minte pot creste intr-o parte sau prinsi in gingiile si osul maxilar. Molarii de minte partiali sunt cronic contaminati cu bacterii asociate cu infectii, inflamatii, carii dentare si afectiuni gingivale. Pentru ca sunt atat de departe in gura, este greu sa se pastreze curati si sa se elimine bacteriile de pe acestia in totalitate. Molarii de minte, de asemenea, se pot infecta si pot perturba pozitia celorlalti molari.

Cum se actioneaza in cazul molarilor de minte?

Gestionarea maselelor de minte este o decizie luata de medicul dentist sau chirurgul dentar. Nu intotdeauna este nevoie de eliminarea lor, daca acestea sunt erupte in totalitate si functionale. In cazul molarilor de minte cu predispozitie de a avea probleme, va trebui sa fiti vigilenti cu privire la igiena orala regulata. In cazul in care dintii de minte prezinta semne de degradare sau de infectie, acestia trebuie inlaturati.

„Molarii de minte care provoaca anumite probleme la nivelul gurii trebuie sa fie monitorizati foarte atent cu examene dentare regulate, radiografii, curatari si tratamente parodontale permanente. In ciuda eforturilor, daca problemele persista, va fi nevoie in cele din urma de scoaterea lor”, explica dr. Andra Custura.

