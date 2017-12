De Craciun, primeste ce-ti doresti: PANDORA

comunicat de presa

Pentru noua COLECTIE DE CRACIUN 2017, PANDORA s-a inspirat din frumusetea cosmosului si a naturii, creand bijuterii care aduc la viata frumusetea stelelor cazatoare, precum si emotiile si povestile sarbatorilor de iarna. Noile modele demonstreaza, inca o data, fascinatia PANDORA pentru o lume de vis, precum si angajamentul pentru bijuterii realizate din materiale de calitate, obtinute prin metode etice. Argintul 925, nuantele pudrate ale PANDORA Rose si aurul de 14k sunt nelipsite in acest sezon extraordinar, marcat prin bijuterii atent create, finisate manual.

Culorile vii ale pietrelor anima petrecerile, iar combinatiile de nuante reci recreeaza nostalgia iernilor de altadata. Modelele cristalelor de gheata si ale fulgilor de zapada stralucesc impodobind bijuterii delicate, feminine si elegante. Iar spiritul Craciunului este cuprins intr-o colectie asemeni unui glob de zapada in culori traditionale, cu toate simbolurile de sarbatoare care aduc liniste si bucurie in viata noastra.

Prin fiecare bijuterie PANDORA aleasa, strangi momente minunate, amintiri de Craciun si sentimente dragi, care exprima deopotriva splendoarea naturii, precum si stilul si spiritul tau. Nu uita sa le oferi indicii celor dragi, pentru a primi ce-ti doresti de Craciun.

