Am invatat cum sa ma iubesc: cu atentie si cu pasi marunti, renuntand, inchizand usi, discutii, lasand oameni in urma sau… doar intelegand ca nu mai avem loc unii in vietile celorlalti, fugind spre pacea si linistea mea interioara - acolo unde, cand ajungi, totul e perfect asa cum e. Un mai mult ca perfect si un copil ce asteapta timid sa fie iubit, imblanzit, primit in brate deschise de omul ce am devenit.

Am invatat sa ma iubesc: lasand la o parte parerile de rau si luand din viata doar ce e bun din tot molozul si toate certurile.

AM invatat sa ma predau vietii… cu greu, e adevarat, dupa lupte seculare, zgarieturi pe suflet si multa, foarte multa perseverenta in insistente ce nu isi au locul… fiindca oamenii isi au limitele lor, iar de le vei depasi nu ajungi decat sa fi urat, certat, nedorit si sunt sigura ca inca am sa o mai comit din cand in cand.

Am invatat: sa ma accept asa cum sunt si nu cum ma percep oamenii; caci daca nu stiu sa ma iubesc pe mine nu am nimic; suntem cu totii raniti si la un moment dat, efectiv, incepe sa nu ne mai pese, sa nu mai avem rabadare cu nimeni. Nu acceptam. Nu iertam. Nu ne mai pasa. Nu mai simtim. Suntem safe ranind.

Foto: Oleg Gekman /Shutterstock

Daca nu ingenunchez in fata propriului suflet si nu il las sa planga, sa se agite, si nu ii dau libertatea de a fi chiar si atunci cand ma duce la nebunii paroxistice, eu nu stiu cum pot fi.

Am invatat sa ma iubesc tacand, crezand, sperand.

Am invatat sa rad si sa nu uit ca e un rost in toate, chiar si in moarte… caci murim de atatea ori in viata asta -de fiecare data cand parasim si suntem parasiti, de fiecare data cand cuvintele nu ne sunt intelese, cand trecem de la o etapa la alta, cand visam prea adanc si realitatea ne trezeste brusc dandu-ne cu fruntea de pamant; murim dupa ce consumam grabit iubiri si pasiuni nocturne, cand avem asteptari si la lumina zilei se transforma in pasari nauce, abur straveziu, usor, inconsistent. Umbre.

Am invatat ca doar traind poti ajunge acolo unde vrei.

Am invatat sa: ma iubesc ca sa ma pot manifesta, sa ma iubesc ca sa pot aduce lumina in jurul meu, in viata ta care e atat de legata de-a mea.

Si invat: plangand,scriind, injosindu-ma prea mult cateodata din dorinta de a face pe plac tuturor… mancand noroi am invatat cum sa stralucesc mai puternic, cum sa ma accept mai mult si sa imi dau voie sa ma ascult.

Cautam in altii de atatea ori ce putem gasi numai in noi: SOLUTII. AVANT. CALM. HOTARARE. SUSTINERE. ELIBERARE. ADEVAR. CONTINUITATE. PRIETENIE.

Cu nimeni nu iti poate fi mai bine decat atunci cand ai facut pace cu tine.

Am invatat ca, suferind, devenim mai smeriti in fata celorlalti oameni, a vietii si a mortii.

* de Alexandra Serban

Foto homepage: frantic00 /Shutterstock