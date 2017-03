De astazi, fii 'primavara'!

Da, toate au o rezolvare. Trebuie doar sa nu ne impacientam, sa ne inarmam cu rabdare si optimism si sa nu ne pierdem increderea in noi insene si in fortele noastre. Noi suntem frumoase, inteligente si putem mult!

de Diana Stroe

Ai griji, probleme, temeri, ganduri ce nu-ti dau pace? Nu esti singura, sa stii! Toate avem. Poate difera natura problemelor, poate ca gandurile-s mai multe in cazul unora decat al altora, iar temerile mai chinuitoare, dar cert e ca nimeni nu e ocolit de ele. Mai depinde acum si de modul in care le privim. Daca alegem sa ne lasam coplesite de ele, viata ni se va parea un infern, vom ignora partea frumoasa a lucrurilor si vom trai intr-o continua teroare. Sa nu uitam totusi ca nimic nu e in totalitate rau, cum nimic nu e in totalitate bun. Lucrurile bune se imbina cu cele rele si creeaza aceasta realitate in care traim.

Important e ca atunci cand grijile ne apasa, iar deznadejdea pune stapanire pe noi, sa incercam sa ridicam valul tristetii, inlesnind ochilor nostri sa zareasca si acea parte de bine, de frumos... Si, din fericire, frumosul exista la fiecare pas si in fiecare secunda. Frumosul il poti zari atat pe langa tine, cat si in tine: intr-o imagine, intr-un gest, intr-o vorba ori intr-un sentiment.

Cum sa nu-ti bucure sufletul acele raze timide de soare, ce-ti ating chipul in primele zile din martie, care fac sa rasara miliarde de fire de iarba de-un verde aproape ireal, miliarde de flori care de care mai colorate si mai parfumate, care fac sa inmugureasca copacii si care cheama pasarile calatoare acasa? Cum sa nu ramai mut de uimire in fata spectacolului naturii? Cand vezi ca toate se trezesc la viata dupa o iarna grea - si pomi si flori si gaze - si totul e un continuu freamat si-o continua bucurie, nu ai cum sa nu te lasi trasa in "jocul" lor si sa nu fii cuprinsa de acea buna dispozitie si acel chef nebun de viata.





Foto: Tymonko Galyna /Shutterstock

Te incarci cu atata energie cat sa-ti ajunga sa dobori tot ce-ti sta in cale si-ti distruge sufletul si sa construiesti numai lucruri frumoase. Asemeni naturii esti pregatita s-o iei de la capat si sa infrunti provocarile vietii. Simti fiorul primaverii cum te patrunde. Simti ca renasti si ca razbesti si tu, asa cum razbate gingasul ghiocel stratul gos de nea, pentru a uimi apoi prin frumusete si pentru a starni admiratie.

Nimic nu-i simplu; in spatele oricarei realizari se afla de obicei multa munca, rasplatita, ce-i drept, la final. Din acest motiv nu ar trebui sa renuntam nicicand la lupta si sa avem mereu in minte modelul naturii, sa cautam sa ne inconjuram de tot ce poarta in el frumosul, sa savarsim cat mai multe activitati care ne binedispun si sa ne insotim cu oameni care ne influenteaza pozitiv, de la care avem ce invata, care sunt langa noi atunci cand avem nevoie, ajutandu-ne sa depasim obstacolele, oameni care ne iubesc cu adevarat si pe care si noi ii iubim in egala masura.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>