20 de lucruri pe care sa ti le amintesti cand crezi ca nu esti suficient de bun si ca totul iti merge rau

Atunci cand va simtiti foarte rau si presati din toate directiile, atunci cand lucrurile nu par a se misca deloc in directia in care va doriti si vi se pare ca nu sunteti suficient de buni, iata cateva lucruri pe care trebuie sa vi le amintiti neaparat:

Marc Chernoff este un coach de dezvoltare personala cu un succes enorm in strainatate, revista Forbes numind blogul www.marcandangel.com, pe care acesta scrie alaturi de partenera sa de viata, “unul dintre cele mai populare bloguri personale de dezvoltare”. Autor al cartii “1,000 Little Things Happy, Successful People Do Differently“ , Marc Chernoff isi doreste ca prin articolele sale sa ii inspire pe ceilalti sa gaseasca fericirea, succesul, dragostea si pacea, dar si sa le ofere strategii menite sa ii calauzeasca pe acest drum. Intr-un articol publicat recent, bloggerul a facut publica o lista cu 20 de lucruri menite sa ne ajute in momentele noastre de slabiciune si vulnerabilitate.

Marc Chernoff: 20 de lucruri pe care sa ti le amintesti cand crezi ca nu esti suficient de bun

1. Nimeni nu se descurca mai bine decat tine fiindca nimeni nu poate face mai bine decat tine.

2. Unde te afli chiar in acest moment este un pas necesar.

Foto: tugolukof / Shutterstock

3. Totul va fi bine din nou… poate nu imediat, dar treptat.

4. Rezistenta ta fata de “ceea ce este” este cea care iti cauzeaza suferinta.

5. Fiecare zi aduce o optiune: a alege stresul sau a alege pacea.

6. Esti intotdeauna suficient de bun incat sa incerci si la urma urmei asta este tot ce conteaza.

7. Exista intotdeauna ceva, cat de mic, pe care il poti face.

8. Esecurile sunt de fapt doar lectii care trebuie invatate.

9. Imposibilitatile de ieri pot fi posibile astazi.

10. Ceea ce “se poate intampla” te poate opri doar daca il lasi.

11. Calitatea viziunii tale decide calitatea vietii tale.

12. Nu ai nevoie sa ai mai intai aprobarea celorlalti.

13. Ceea ce esti capabil sa obtii se bazeaza in mare parte pe cat de mult iti doresti acel ceva.

14. Cel mai bun pariu este sa nu iti oferi tie nicio alta optiune.

15. Trebuie sa lucrezi din greu si in ceea ce te priveste.

16. Esti mai puternic decat orice te supara.

17. Pentru orice ai pierdut, ai castigat altceva.

18. Ai reusit sa iesi cu fruntea sus din niste situatii foarte dificile.

19. Cicatricele tale sunt simboluri ale tariei tale.

20. Inca esti aici incercand.

Sursa: www.marcandangel.com

Foto homepage: bestjeroen / Shutterstock