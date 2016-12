Dor de alergat pe iarba uda, cu parul scuturat in raze de soare si imblanzit de zefirul verii. Dor de a fi in bratele tale, sa privim cerul la mijloc de mai. Dor de calatorii cu fuste scurte si bagaje facute in graba. Dor de cuvinte frumoase si marturisiri din suflet.

Dor de viata

Foto: savageultralight / Shutterstock

de soare si de mare-

dor: ...

sa te iubesc fara sa te cunosc

Dor de alergat pe iarba uda, cu parul scuturat in raze de soare si imblanzit de zefirul verii

Dor de a fi in bratele tale, sa privim cerul la mijloc de mai

Dor de calatorii cu fuste scurte si bagaje facute in graba

Dor de cuvinte frumoase si marturisiri din suflet

Dor de mine, asa cum m-ai facut sa ma cunosc, dor de tine asa cum te-am regasit

Dor de viata traita subit, pe moment, in cele mai reci dimineti de decembreie si in cele mai intunecate nopti… de viata

Dor de poezii si de cantece, de dansuri in doi in ploaie si de dansul cu mine insami sub nebunia fulgilor mari albi si pufosi

de adevar

de visare

de franchete

Dor de intrebari puse gandit si de rasete cristaline.. ale noastre, ale maturilor jucandu-se cu animalele ori de-a v-ati ascunselea cu cei mici.

Dor de astepari ireale pe care le sufli asa cum formezi baloanele de sapun. Nu se spun. Nu te dor. Doar ireal iti coloreaza ziua si o fac MAAAARE.

Dor de amintiri, de oameni plecati, de clipe rostogolite in calea timpului

Dor de ceea ce m-a creat ceea ce sunt azi.

Dor sa simt bine si sa sa accept PUTEREA ce salasuieste in mine

Dor

SUNT

TRAIESC

si iti multumesc ca si tu esti ca mine.

* Un articol trimis de Alexandra Serban