Campania Black Friday inseamna in primul rand ocazia de a cumpara, in avans, cadouri pentru cei dragi noua. Daca pentru doamne lucrurile sunt mai simple pentru domni, aparatelele de ras electrice pot fi o optiune garantata de succes, iar daca acestea sunt de la un brand popular, nu sunt sanse sa se dea gres.

Un eveniment asteptat de cei mai multi dintre noi, Vinerea Neagra 2017 se traduce in primul rand prin promotii generoase la o gama variata de produse si servicii.

Printre promotiile propuse de retaileri se remarca reducerile la mobila, cosmetice, imbracaminte si incaltaminte, gadgeturi, carti sau jucarii, insa vanzarile cele mai mari sunt cele inregistrate la electronice si electrocasnice.

Aparatele de ingrijire raman o optiune valabila pentru cei care cauta un cadou de sarbatori. Doamnele pot urmari in magazinele online ofertele la aparatele de ras electrice pentru a face o surpriza celui drag. Sau au optiunea de a vana ofertele de Black Friday 2017 la epilatoare profesionale pentru ingrijirea lor. Daca aveti nevoie de cateva sugestii, am ales noi cateva aparate profesionale de ras electrice, numai bune de luat in seama pentru Black Friday 2017.

Black Friday 2017: oferte la aparate de barbierit profesionale

Eviti problemele neplacute precum iritatii sau usturime, daca folosesti un model avansat de aparat electric de barbierit si de calitate.

Se poate utiliza pana la 60 de minute, are afisaj tip display cu LED (pentru baterie), trimmer pop-up si este rezistent la apa. Rezultatele sunt rapide si precise, are tehnologia Capture Cut Pro pentru a urmari conturul fetei si PivotASsist Plus pentru zonele sensibile, lamele sunt AccuCut, iar utilizarea se face fara cablu.

Citeste mai multe detalii si urmareste pretul in oferta.

Aparat de ras profesional Wahl Shaver 5 Star

Se foloseste atat in saloane, cat si acasa. Dispune de o tehnologie puternica, oferind rezultate uimitoare la barbierit, fara iritatii – cutit hipoalergenic cu pelicula de aur.

Bateria functioneaza timp de 80 de minute, se poate folosi fara cablu (lungime 2.4 metri). Vezi mai multe detalii si pret in oferta pentru aparatul de ras profesional Wahl Shaver 5 Star.

Un produs premium de barbierit wet/dry pe care trebuie sa il cumperi de Black Friday 2017. Are dispozitiv de tuns glisant, sistem de trei lame, optiune de tais in unghi ascutit, lame cu dinti sau arcuite si adaptabile. Incarcarea se face rapid in baza suportului cu adaptor.

Aparate de ras performante cu functii si beneficii multiple

Daca esti hotarat sa renunti la barbieritul clasic cu lama de ras, aparatele profesionale de ingrijire te scapa de griji si iti ofera o solutie sigura pentru un ten ingrijit si rasfat.

Aparat de ras Carrera 521, 3D Multidirectional:

Are trimmer, plus 4 lame cu sistem 4-Track (montate pe o axa de rotatie), deci patru functii de taiere, iar capul de ras este 3D. In plus dispune de functie de blocare, pentru atunci cand il iei in calatorii.

Vezi pretul actual pentru aparatul de ras Carrera 521.

Aparat de ras Braun 3050CC

Reincarcabil cu folie si statie de Clean&Charge (curatare, incarcare si lubrifiere), rezistent la apa 100% adica este lavabil, pentru curatare sub jet de apa.

Aparatul de ras Braun 3050CC are un sistem de taiere cu actiune tripla, tehnologie MicroComb (prinde mai multe fire de par) si sisa SensoFoil (taie parul mai usor si repede).

Aparat de ras Philips S5130/06 wet&dry

Se poate folosi umed sau uscat (sistem AquaTec), aparatul de barbierit Philips S5130/06 wet&dry are un sistem de lame MultiPrecision cu capete rotunde care flexeaza in 5 directii, si dispune si de un sistem de protectie imptoriva zgarieturilor a pielii.

Ceva revolutionar: precizia SmartClick – delicata pentru finisarea aspectului, in cazul mustatii sau a perciunilor. Vezi pretul actual pentru aparatul de ras Philips S5130/06 wet&dry si ia-l in considerare pentru Black Friday 2017, cand, mai mult ca sigur, va fi in oferta tentanta, la un pret bun.

Fie ca vrei sa alegi ceva cu multiple functii, fie ceva simplu, dar cu functii performante, de Black Friday 2017 este cea mai buna ocazie sa iti achizitionezi un aparat de ras performant, de la un brand bun, pentru ca in mod sigur vei gasi ceva in oferta, la preturi mult mai mici decat cele obisnuite.

De asemenea, acum e ocazia perfecta ca femeile sa faca un cadou barbatilor din viata lor, prin achizitionarea unui aparat de ras profesional, la care el sigur visa de mult timp.