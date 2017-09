In septembrie, redescoperiti-o pe Isabelle Huppert

In fiecare seara de duminica, in luna septembrie, TV5MONDE va propune sa redescoperiti, in cadrul Cinematografului TV5MONDE de duminica seara, Colectia Isabelle Huppert: patru mari filme care au marcat cariera acestei icoane a cinematografului francez.

Comunicat de presa

2017, un an foarte bun pentru Isabelle Huppert. Rolul sau din Elle, filmul lui Paul Verhoeven, i-a adus un Cesar pentru Cea mai buna actrita, un Glob de Aur si o nominalizare la Oscar. In fiecare seara de duminica, in luna septembrie, TV5MONDE va propune sa redescoperiti, in cadrul Cinematografului TV5MONDE de duminica seara, Colectia Isabelle Huppert: patru mari filme care au marcat cariera acestei icoane a cinematografului francez. Filmele sunt subtitrate in limba romana.

LES SŒURS BRONTE

Marti, 12 septembrie, de la 00:00

In Anglia secolului al XIX-lea, surorile Bronte, Charlotte, Emily si Anne, traiesc in tinutul Yorkshire impreuna cu tatal lor, pastor, si fratele lor, Branwell, pictor si scriitor cu temperament impetuos si pasional. Surorile se refugiaza in scris, o disciplina pentru care dovedesc o inclinatie aparte…

Regia: Andre Techine (Franta, 1979)

Distributia: Isabelle Adjani (Emily), Marie-France Pisier (Charlotte), Isabelle Huppert (Anne)

Coloana sonora originala: Philippe Sarde

Palmares: Selectia Cannes (1979), nominalizare la Premiile Cesar (1980)



LES POSSEDES

Duminica, 10 septembrie, de la 22:00

Vineri, 15 septembrie, 19:40

Luni, 18 septembrie, de la 00:45

Rusia, 1870. Un grup de nihilisti mistici e hotarat sa rastoarne vechea ordine. Pregatiti de seful lor, Pierre, se dedica trup si suflet sumbrului Stavroghin, un aristocrat decadent si exaltat. Posedati si manati de ura, ei instaureaza in oras o atmosfera de teroare.

Regia: Andrzej Wadja (Franta, 1987)

Inspirat din romanul omonim al lui F. M. Dostoyevsky

Distributia: Isabelle Huppert (Maria Chatov), Jean-Philippe Ecoffey (Pierre Verkhovenski), Omar Sharif (Stiepane Verkhovenski)

LA TRUITE

Duminica, 17 septembrie, de la 22:00

Vineri, 22 septembrie, de la 19:30

Seducatoarea Frederique a jurat sa obtina totul de la barbati fara a le da nimic in schimb. Casatorita cu Galuchat, alaturi de care duce o viata de cuplu fara iubire, intalneste intr-o seara doi oameni de afaceri, Rambert si Saint-Genis. Amandoi sunt la fel de fascinati de inocenta provocatoare a lui Frederique…