Un studiu realizat de Finances Online, care a analizat modul in care barbatii si femeile se folosesc de telefonul mobil a descoperit ca exista diferente majore intre sexe. Cercetarea a impartit aceste diferente in trei categorii: relatii, entertainment si comportament de consum. Spre exemplu, barbatii folosesc retelele sociale mai degraba pentru afaceri si dating, in timp ce femeile le utilizeaza pentru sustinere emotionala si pentru a pastra legatura cu prietenii si familia. Iata care sunt principalele diferente dintre femei si barbati la utilizarea smartphone-ului:

Femeile sunt mai atente cu propriul smartphone

Un studiu realizat de TechRepublic arata ca barbatii sunt mai predispusi sa isi strice telefonul mobil, fie scapandu-l in apa, fie pe o suprafata dura. Pe de alta parte, incidentele cu smartphone-uri furate sunt cu 42% mai frecvente in randul femeilor. Studiul a descoperit si ca femeile sunt mai atente cu propriul telefon mobil, il protejeaza inca de la bun inceput, alegand din gama variata de huse de telefoane si sticle pentru ecran, astfel incat sa se asigure ca isi vor pastra smartphone-ul ca nou mai mult timp.

Aceste diferente nu se observa doar in functie de sexe, ci si de varsta. Generatia cu varste cuprinse intre 18-24 de ani este cea mai predispusa la spargerea ecranului telefonului, cei cu varste intre 25-34 de ani au cel mai mare risc de a le fi furat telefonul, in timp ce aceia cu varste de peste 35 de ani sunt cei mai predispusi la a-si pierde smartphone-ul.

Femeile raspund mai rar publicitatii online

Femeile sunt mai interesate de brandurile care se promoveaza pe retelele sociale. 71% dintre participantele la studiu spun ca urmaresc cel putin un brand pe Facebook sau Instagram, pentru a fi mereu la curent cu campaniile de reduceri sau oferte. In acelasi timp, doar 18% dintre barbati spun ca urmaresc branduri pentru a beneficia de promotii. Surprinzator este insa faptul ca femeile ignora mai des publicitatea platita de pe retelele sociale, spre deosebire de barbati, care sunt mai receptivi la ea. De asemenea, 59% dintre femei ignora mai des si mesajele text promotionale pe care le primesc, in timp ce procentul in cazul barbatilor este de 52%.

Femeile si barbatii au interese diferite

Atunci cand utilizeaza smartphone-ul, diferentele dintre femei si barbati devin evidente mai ales in cazul intereselor. De exemplu, barbatii consuma mai mult continut legat de masini, sporturi, filme sau jocuri de actiune ori teme de natura sexuala, in timp ce femeile prefera continutul legat de teme sentimentale, familie, situatii din viata reala, animale de companie si copii.

Femeile comunica mai mult prin telefonul mobil

81% dintre femei folosesc telefonul mobil pentru a trimite mesaje text, in timp ce doar 77% dintre barbati il utilizeaza in acest scop. Cand vine vorba despre apeluri, procentajele sunt similare: 77% dintre femei utilizeaza mobilul pentru apeluri, in timp ce procentul barbatilor este de 76%. De asemenea, 57% dintre femei interactioneaza pe Facebook, in timp ce doar 47% dintre barbati prefera sa utilizeze reteaua in scop strict social. In scimb, barbatii folosesc mai des GPS-ul, consuma mai multe stiri si se uita la mai multe clipuri video decat femeile.

Barbatii utilizeaza retelele sociale pentru business si dating

Cand vine vorba despre modul in care femeile si barbatii utilizeaza aplicatiile retelelor sociale, diferentele se observa in special in privinta scopurilor. De exemplu, femeile utilizeaza retelele sociale pentru a pastra legatura cu prietenii si familia (65%), pentru blogging si pentru a incarca imagini (28%), pentru entertainment (48%) si pentru a cauta informatii practice (37%). In acelasi timp, barbatii utilizeaza mai des social media pentru a-si creste propriul business (27%) sau pentru a-si gasi o partenera (13%). 53% dintre barbati tin legatura cu familia si prietenii prin retelele sociale, 23% incarca poze, 45% le folosesc pentru distractie, iar 30% cauta informatii practice.

