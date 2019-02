Dacă și voi sunteți ambasadori ai nondiscriminării, folosiți hashtagul #LikeShareDiversity.

Campania este rezultatul proiectului Like Share Diversity! Log Out Hate Speech! care a adus împreună tineri din România și Germania pentru a lucra pe tematica promovării diversității. În perioada 7-14 ianuarie 2019 la Berlin și 21-28 august 2018 la București, tinerii au descoperit prin intermediul metodelor de educație non-formală tinerii modul în care funcționează discursul instigator la ură ca fenomen social și cum acesta afectează online și offline grupurile vulnerabile precum persoanele care aparțin minorităților etnice, religioase, sexuale, de gen precum și persoanele cu dizabilități. Tinerii au avut ocazia să discute despre situațiile concrete de la ei din țară și comunitate dar și despre cazurile cu care chiar ei s-au confruntat. Proiectul le-a dat ocazia să descopere cum să reacționeze în moduri eficiente pentru a combate discursul urii și a celebra diversitatea.

Acest cadru de educație civică și schimb intercultural a fost oferit tinerilor de către Asociația Plural (Ro), în parteneriat cu Asociația DRA (Ger) și a fost finanțat prin programul EUROPEANS FOR PEACE al Foundation Remembrance, Responsability and Future (EVZ) și programul Erasmus+ al Comisei Europene.

În perioada 14 – 28 februarie 2019, Asociația Plural (Ro) vă invită să urmăriți, prin intermediul paginii sale de Facebook, Campania Like Share Diversity - Log out Hate Speech! Sign in Love! Vor fi promovate cinci materiale video realizate de către tineri, cât și meme sau articole pe tema combaterii rasismului, sexismului, a homofobiei și a discriminării persoanelor cu dizabilități.

Log out Hate Speech!

Cele două organizații non-guvernamentale, Plural (Ro) și DRA (Ger), și-au unit forțele în acest program, pentru a da un răspuns educațional împotriva valului de intoleranță și discriminare îndreptate împotriva grupurilor sociale vulnerabile, prin narațiuni care propagă separarea, ura (uneori extremă) și dezinformarea. Din păcate, discursul instigator la ură este vast îmbrățișat și popularizat de către utilizatori ai mediului online, iar tinerii au avut nevoie să înțeleagă fenomenul și să învețe cum să comunice eficient în social media, împotriva DIU.

“Îi încurajăm pe tineri să promoveze o cultură a respectului și a demnității umane, într-un moment cand Internetul face posibile noi modalități de a expune grupuri marginalizate, la intoleranță, prejudicii, comunicare violentă și ură” Irina Ilisei - Asociația Plural (Ro).

Fenomenul știrilor false (fake news), Alt-Right și popularitatea din ce în ce mai crescută a unor formațiuni de extremă dreapta, masculinitatea toxică și promovarea violenței la adresa femeilor, discriminarea la adresa persoanelor LGBTQ+, a persoanelor cu dizabilitati, ura împotriva migrantilor sunt problematici actuale ale societății.

Aceste teme trădează influența și forța de distrugere ce le poartă cu sine DIU. Un sondaj efectuat de Consiliul Europei arată că în proporție de 75% (1), utilizatorii mediului online s-au întâlnit cu discursul instigator la ură. Cu precădere, ura discursivă de pe internet este îndreptată asupra persoanleor LGBTQ+, a musulmanilor și a femeilor. Demonizarea, izolarea și discriminarea la cote ridicate vizează de asemenea romii, grupurile etnice minoritare și migranții, la nivelul întregii Uniuni Europene. Potrivit Active Watch (2), în România, categoriile cele mai vizate sunt maghiarii, romii și minoritățile sexuale.

Sign in Love!

Este nevoie să înțelegem discursul instigator la ură și puterea sa de a genera efecte negative (chiar violența fizică), să îl recunoaștem și să îl combatem! Prin Campania Like Share Diversity, tinerii vor să ne atragă atenția că diversitatea este frumusețea acestei lumi și că fiecare dintre noi putem să contribuim pentru a face față valului de ură și a promova narațiuni despre diversitate, în mediul online.

Pentru că aceasta este o perioadă când sărbătorim dragostea, nu întâmplător, primul material video al campaniei Like Share Diversity - Log out Hate Speech! Sign in Love! transmite un mesaj al iubirii în mai multe limbi ale globului. #likesharediversity

Resurse:

(1) Countering online hate speech – Commission initiative with social media platforms and civil society shows progress

(2) Raportul anual privind discursul instigator la ură din România, 2017

***Asociația Plural este o organizație non-guvernamentală ce activează în domeniul educației civice și organizeză schimburi internaționale de experiență cu tineri, activiști, cercetători, cadre didactice și lideri comunitari. Principalele domenii de activitate sunt combaterea discrimării, antițiganismului, promovarea diversității, echitatea de gen și democrația participativă.

