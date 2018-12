Comunicat de presa

636 de oameni au stat anul trecut, timp de 23 de zile si de nopti, pe scaunul de la Galateca, in cadrul campaniei „impreuna pentru MagicHOME”, reusind sa obtina mult peste obiectivul de 100.000 de SMS-uri;

Anul acesta, 636 de oameni de afaceri din Romania sunt invitati sa se alature campaniei „Ramanem impreuna pentru MagicHOME”, redirectionand 20% din impozitul pe profit/venit datorat statului, donatii necesare sprijinirii Retelei de Refugii MagicHOME;

Printre cei care s-au alaturat campaniei, pana acum, se numara Adrian Hadean, Marius stefan (Autonom), Omer Tetik (Banca Transilvania), Mihaela Glavan, David Neacsu (Himalaya), Mircea Ilie (IKEA Romania) si altii;

Datorita sumei stranse in cadrul campaniei – peste 1.000.000 de SMS-uri trimise la inceputul campaniei si alte donatii in valoare de de aproximativ 1.2 milioane de euro primite pana in acest moment - MagicHOME nu mai este astazi doar o casa, ci 10 case in 8 orase - o Retea a Solidaritatii.

636 de oameni, 23 de zile si nopti, un singur scaun, simbol al tuturor scaunelor pe care parintii bolnavilor de cancer locuiesc pe durata tratamentului copiilor, in spital. Obiectivul: 100.000 de SMS-uri in valoare de 2 euro, necesare finalizarii unui centru MagicHOME localizat in apropierea Institutului Oncologic din Bucuresti. Datorita contributiei sponsorilor si donatorilor prin SMS care si-au mentinut recurenta, a fost posibila suplimentarea investitiei in MagicHOME Fundeni, ce va fi finalizat la inceputul anului viitor, dar si deschiderea a 10 case in 8 orase, o retea a solidaritatii MagicHOME.

Astfel, in cadrul refugiului de langa Fundeni, va fi construit un depozit si o camera de consiliere destinata terapiei cu parintii si copiii care sufera de afectiuni oncologice sau alte afectiuni grave. Noul centru va avea o suprafata de 700 de mp si va putea gazdui intre 25 si 30 de persoane in fiecare zi, oferind circa 10.000 de mese pe an. Toate aceste refugii ale parintilor copiilor bolnavi de cancer au nevoie sa fie administrate, intretinute si mobilate, la aceste cheltuieli adaugandu-se si costurile cu chiriile (acolo unde apartamentele nu au fost puse la dispozitie gratuit), costurile cu terapeutii, cu transportul parintilor la spital, mancare etc. Aceste cheltuieli pot fi acoperite atat prin sistemul de SMS-uri recurente (cuvantul MAGIC, la 8844), care permite o donatie de 2 euro lunar catre MagicHOME, lasand libertatea fiecarui donator de a opri oricand aceasta donatie, cat si prin sprijinul oamenilor de afaceri.

„Campania MagicHOME isi propunea sa stranga 200.000 de euro – 100.000 de SMS-uri – cu care sa construim o casa pentru copiii bolnavi de cancer si parintii acestora, langa Institutul Oncologic din Bucuresti. Am construit acea casa, care va fi gata la inceputul anului 2019. si am construit mai mult decat o casa. Asa se face ca astazi avem o retea a solidaritatii. Nu ne oprim aici; De aceea, avem nevoie in continuare de sprijinul oamenilor”, au declarat Vlad Voiculescu si Melania Medeleanu, fondatorii MagiCAMP si MagicHOME.

Doar una din trei companii care fac profit redirectioneaza 20% din impozitul datorat statului

Daca prima parte a campaniei s-a axat pe apelul catre persoanele fizice, anul acesta, 636 de oameni de afaceri, tot atatia cat cei care au stat acum un an pe scaunul de la Galateca, sunt invitati sa se alature Retelei Solidaritatii, prin redirectionarea a 20% din impozitul pe profit/venit datorat statului catre MagicHOME.

Printre cei care s-au alaturat cauzei pana acum se numara Adi Hadean, Andreea Stoiciu (Galateca), David Neacsu (Himalaya), Katharina Scheidereiter (Kaufland Romania), Marius stefan (Autonom), Mircea Ilie (IKEA Romania), Omer Tetik (Banca Transilvania), Sonia Nastase (Nespresso) si Mihaela Glavan.

in prezent, odata cu schimbarea legislatiei, doar organizatiile care sunt furnizori de servicii sociale acreditate, cu cel putin un serviciu social licentiat, printre care si MagicHOME, pot beneficia de sprijin prin redirectionarea a 20% din impozitul pe profit/venit.

Datele oficiale ale Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) arata ca doar una din trei companii care au realizat profit (pana la finalul anului 2016) a ales sa redirectioneze 20% din impozitul pe profit/venit catre proiecte sociale. Un numar foarte mic de companii aleg aceasta forma de sprijin a ONG-urilor, in ciuda faptului ca procedura este extrem de simpla, iar suma donata este dedusa din impozitul datorat oricum statului, nu alocata special de companie.

Orice om de afaceri care doreste sa sprijine Reteaua de Refugii MagicHOME o poate face descarcand formularul de pe www.pentrumagichome.ro, care va fi trimis ulterior catre Asociatia MagicHOME.

Campania „impreuna pentru MagicHOME”, aparuta dintr-o nevoie reala

Campania „impreuna pentru MagicHOME” a pornit de la o nevoie reala a familiilor copiilor bolnavi de cancer, aflati la departare de centrele medicale specializate, pentru a le facilita accesul la tratament. in prezent, 2.500 de copii din Romania sunt tratati pentru afectiuni oncologice in toate centrele din Romania. Pentru majoritatea acestor copii, centrele specializate sunt departe de domiciliu.

Peste 70% provin insa din familii cu o situatie financiara modesta, iar costurile cazarii si transportului reprezinta o cauza importanta pentru care unii copii sunt diagnosticati tarziu, amana sau intrerup tratamentul, reducandu-se astfel dramatic sansele de vindecare.