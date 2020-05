Cum se manifesta acest paradox?

Manifestarile sunt multiple, difera de la individ la individ si pot avea caracter medical, psihologic, personal-afectiv.

1. temperamentul. Persoanele extroverte au foarte mult de suferit din cauza insuficientei interactiunilor. Mediul online restrange universul de interactiune ala acestor persoane, ceea ce le poate provoca mari probleme psihice.

2. relatia de la serviciu sau o relatie extraconjugala. Sunt relatii extraconjugale ce puteau fi intretinute atata timp cat persoana in cauza avea libertate de miscare. Acum, aceste persoane se simt “sechestrate la domiciliu”

3. flirtul la serviciu, la masa de pranz, in lift, la cumparaturi. Sunt tipologii de persoane care se hranesc din acest flirt. Putem aminti in acest sens de tulburarile de personalitate narcisica, histrionica sau borderline.

4. nevoia de barfa. Cafeaua de dimineata, masa de pranz sau berea de dupa ii ajuta pe foarte multi sa se “incarce” sau sa se “descarce” de povara a ceea ce i se intampla in general in viata sau la lucru.

5. restrangerea interactiunilor si activitatilor. Societatea sau firma primeste de la individ prin Zoom sau alte metode de lucru online, roade muncii acestuia. Insa individul nu se mai bucura de restul lucrurilor din viata lui care ii faceau placere: sportul, spectacolele, iesitul in parc sau la o masa..etc

5. “povara familiei sau a copiilor”. Sunt foarte multi cei care se plang de faptul ca sunt afectati de familie in actul muncii. Copiii odata ce te vad acasa vor sa se joace cu tine, iar tu ai treaba. Apoi, apar discutii foarte dure intre parinti, cine are jobul mai important si cine are grija de copiii.

Foto: By fizkes /Shutterstock

Exemplele pot continua, dar am sa ma opresc doar la cele de mai sus, fiind problemele cele mai importante pe care le aud de la cei care fac psihoterapie cu mine.

Ce probleme pot aparea din cauza acestei metode de lucru?

Problemele pot fi noi, aparute acum pentru prima data, sau pot fi probleme vechi ce se pot acutiza dramatic. Iar orizontul acestora este aproape infinit. In acest sens putem aminti:

1. certurile si dorinta de divort

2. descoperirea unor relatii extraconjugale

3. depresie, anxietate, tulburare bipolara, atacuri de panica

4. acutizarea adictiilor: droguri, alcool, tigarete, medicamente

5. probleme alimentare

6. tulburari ale somnului

7. tulburari ale activitatii sexuale

Ce putem face pentru a preintampina aceste probleme sau, daca deja au aparut, sa incercam sa le rezolvam?

In functie de gravitatea si natura problemei, puteti apela la un psiholog, medic de familie, preot. Trebuie sa tinem cont de faptul ca fiecare individ, familie reprezinta un univers aparte ce nu poate fi readus in starea de echilibru doar citind un articol pe internet. De aceea, recomandarea mea, este sa se apeleze cat mai curand la un specialist.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution

Foto fr si main: By Rido /Shutterstock