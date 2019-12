Pentru foarte multi, sarbatorile de iarna reprezinta un motiv de bucurie resimtita in suflet si in jur. Goana dupa cadouri, colindele ce rasuna prin magazinele imbracate cu ghirlande de Craciun, zgomotul din trafic pare acum doar o melodie in surdina, iar frigul de afara nu este decat o cale spre caldura din casa sau din barul in care ne savuram cafeaua.

La prima vedere, avem senzatia ca toata lumea preia aceasta stare de surescitare produsa de sarbatorile de iarna. Insa daca incercam sa ne uitam mai atenti in jurul nostru, descoperim ca nu este chiar asa.

Din ce in ce mai multe persoane intra intr-o stare depresiva cand vin sarbatorile. Motivele sunt multe. Unele rezolvabile pe termen scurt sau mediu. Altele, par a fi aduse de o soarta grea, inefabila, dureros de cruda. Cine sunt aceste persoane? Uitati-va in jur. Poate fi chiar partenera voastra de cuplu, mama, copilul, colegul, vecinul de la etajul 8 sau pisica de la scara care incearca sa se incalzeasca pe capota unei masini de curand parcate.

Foto: By verbaska /Shutterstock

Depresia nu este o decizie, este o suma de intamplari nefericite la care nu stim sa reactionam. Pentru ca nu am invatat, pentru ca ne este greu sa schimbam ceva la noi sau la ceilalti. Sau pentru ca nu ne simtim in stare.bDe unde vine depresia? Depresia vine din senzatia de singuratate, din faptul ca ne simtim neiubiti, neintelesi sau pentru ca avem credinta faptului ca nimanui nu ii pasa cu adevarat de noi.

Cum ne dam seama ca suntem depresivi? Cei mai multi dintre depresivi nu isi dau seama ca au o suferinta, o boala. Daca i-ar durea un genunchi ar considera ca sunt meteo-dependenti si ar incerca sa caute o solutie la un specialist. Medic sau doar farmacist. Daca ii doare sufletul, nu intelege ca sunt “afectivo-sensibili”. Cu alte cuvinte, nu inteleg sau nu vor sa accepte durerea resimtita de suflet. Pentru ca, in aceasta situatie, tratamentul este diferit. Nu mai merge sa te ungi cu o alifie sau sa iei o pastila. Ba din contra, de cele mai multe ori, solutia este cautata in auto-otravirea cu alcool pentru a ne mai amorti durerea. Sau in somatizari care mai de care mai ciudate, de la dureri care vin si pleaca sau se muta prin tot corpul, pana la senzatia ca suferi de o boala pe care nimeni nu reuseste sa ti-o identifice sau sa o rezolve.

Mai mult decat atat, sarbatorile pot declansa afectiuni de natura psihica multiple, nu doar depresie. Ne putem intalni cu: anxietate, tulburare bipolara, tulburari de personalitate, tulburari alimentare, tulburari ale vietii sexuale, tulburari ale somnului, ganduri sau planuri suicidare, somatizari, acutizarea fobiilor, accentuarea adictiilor (alcool, tigarete, droguri, medicamente) sau combinarea acestora intr-un mod exagerat, atacuri de panica.

Cum putem rezolva o problema de natura psihica ce se declanseaza in perioada sarbatorilor?

In primul rand, trebuie sa tinem cont de faptul ca nu avem o boala, ci un pacient. Fiecare pacient este un puzzle ce se formeaza diferit. Vorbim de un istoric de viata diferit ce poate cuprinde: traume mai mari sau mai mici ce s-au petrecut in copilarie sau cu doua zile in urma, probleme de sanatate, temperament, caracter, cultura sau mod de a gandi. Toate acestea sunt ecuatii ce se rezolva in mod personalizat. De aceea, indicatia ar fi sa se apeleze la un specialist psihoterapeut care sa inteleaga modelul individului, ajutandu-l sa isi inteleaga problemele, dar sa isi gaseasca si propriile solutii.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution.

Foto fr si main: By tommaso79 /Shutterstock