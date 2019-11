Comunicat de presa

Decathlon, retailer european de articole sportive, a inaugurat primul sau magazin din Targoviste, situat pe Strada Locotenent Stancu Ion nr. 2E. Odata cu noua deschidere de magazin, a patra din acest an, reteaua nationala ajunge la 27 de unitati de vanzare.

Spatiul comercial Decathlon Targoviste respecta formatul unic al tuturor unitatilor companiei - Regasirea tuturor sporturilor sub acelasi acoperis. Magazinul detine o suprafata de 803mp si pune la dispozitia cumparatorilor 5.000 de articole si echipamente destinate practicarii a peste 50 de sporturi, precum fotbal, inot, volei, tenis de camp, tenis de masa, arte martiale, bodybuilding, cardio si, bineinteles, sporturile de iarna preferate de mare parte din comunitatea locala.

„Ca parte a misiunii noastre organizationale, ne-am propus sa fim prezenti cu magazine in toate orasele ai caror locuitori practica sport sau isi doresc sa includa activitatile sportive in stilul lor de viata. Este si cazul orasului Targoviste, unde am regasit o comunitate sportiva activa si o dorinta a targovistenilor de a fi prezenti si in orasul lor. Am raspuns cu mare bucurie numeroaselor solicitari primite in mediul online, iar prin oferta Decathlon adusa mai aproape de ei speram sa contribuim la incurajarea cat mai multor persoane din comunitate sa practice sport”, a spus Gwenn Hervo, Manager expansiune Decathlon Romania.

„Magazinul Decathlon Targoviste se bucura de o prezentare completa a produselor din gamele esentiale si de o disponibilitate ridicata a stocurilor, pentru ca un numar cat mai mare de targovisteni sa beneficieze de produsele noastre. Prin aranjarea logica si cu ajutorul unei echipe de 14 angajati, pasionati ai sportului si gata sa le ofere clientilor suportul necesar pentru ca decizia de achizitie sa fie una cat mai bine informata, le asiguram clientilor nostri o experienta placuta la cumparare”, a completat Mihai Florea, Director de magazin Decathlon Targoviste.

In magazinul Decathlon Targoviste, oferta de produse este completata de serviciile aditionale, precum serviciul atelier, pentru repararea si reglarea bicicletelor, trotinetelor, aparatelor de fitness sau corturilor, dar si o zona pentru imprimare si marcare pe diverse produse si suprafete. Iar prin serviciile de comanda online, magazinul aduce mai aproape de clienti intreaga oferta de produse din magazin: serviciul BornaPlus, care le permite cumparatorilor sa acceseze online toata gama de produse si sa plaseze o comanda folosind bornele amplasate in magazin, beneficiind de gratuitate la livrare, indiferent de valoarea comenzii, dar si la Click & Collect, serviciul ce le permite doritorilor sa plaseze comenzi online, cu alegerea modalitatii de livrare gratuita in magazin.

La fel ca toate celelalte unitati Decathlon, magazinul din Targoviste este conform cu cele mai inalte standarde internationale de proiectare, amenajare si siguranta din domeniul retailului sportiv. Fiind conceputa pentru a se adresa tuturor categoriilor de public, indiferent de varsta, intreaga oferta regasita in acest magazin detine un raport excelent calitate–pret, iar toate modelele si echipamentele sportive se disting prin fiabilitate tehnica avansata, creativitate, inovatie si calitate.

Inaugurarea din 14 noiembrie a magazinului Decathlon Targoviste a fost realizata in prezenta oficialitatilor locale, a unor sportivi si reprezentanti ai cluburilor sportive din oras, a reprezentantilor mass-media, cat si a iubitorilor de sport din comunitatea locala.

Prezenta Decathlon pe suprafete mici, ca puncte complementare magazinelor existente, face parte din noua strategie a companiei, alaturi de prezenta pe suprafete mari ale magazinelor fizice deja deschise in Romania. Aceste formate de vanzare vor incuraja livrarea online si vor constitui puncte de comercializare ale articolelor Decathlon, fiind amplasate in zone de proximitate, cu densitate si trafic ridicate, dar si aproape de zone de practica sportiva sau cladiri de birouri.

In afara de spatiile fizice, romanii pot accesa articolele si echipamentele sportive, hainele si accesoriile pentru sport si din magazinul online www.decathlon.ro. Vizitatorii sunt asteptati in oricare dintre cele 27 de magazine Decathlon din Romania, pentru a-si cultiva pasiunea pentru sport si a beneficia de produsele pe care, de 10 ani, compania le ofera iubitorilor de sport din tara noastra.