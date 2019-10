comunicat de presa

Sărbătoarea Crăciunului este aproape si cele mai multe dintre companiile din tara se pregatesc sa ofere angajatilor o petrecere prin care să marcheze totodată și sfârșitul unui an plin de succese. Aceasta este o modalitate de a arata aprecierea fata de eforturile pe care intreaga echipa le depune în foecare an. Micile companii aleg fie sa le ofere angajatilor o masa in oras, fie o petrecere chiar la sediul firmei in timp ce marii anagjatori isi desfasoara petrecerile in locatii somptuoase sau chiar pe stadioane. Ceea ce o buna parte dintre manageri scapa din vedere este faptul ca petrecerile de Craciun sunt o modalitate excelenta de a suda nu doar relatiile din cadrul echipei, ci si pentru a intari loialitatea fata de companie. Scopul principal al unui astfel de eveniment este ca angajatul sa simta ca eforturile sale sunt cu adevarat apreciate.

Tocmai de aceea, alegerea locatiei in care va avea loc evenimentul este extrem de importanta. Pentru companiile care doresc sa isi faca echipa sa se simta cu adevarat apreciata, Le Chateau isi deschide larg portile si, an de an, in luna decembrie, îmbracă haine de sarbatoare. O locatie atat de eleganta precum Castelul din Inima Orasului oferă o serie larga de avantaje pentru invitații la petrecerile de Crăciun. Datorita arhitecturii elegante si a decorului luxos, foarte putini sunt cei care pot refuza participarea la o petrecere desfasurata aici.

Cu siguranta fiecare angajator stie ca nu toti angajatii sunt dispusi sa ia parte la astfel de evenimente in preajma sarbatorilor insa cu cat locatia va fi mai tentanta, cu atat va creste numarul participantilor si, implicit, se va atinge astfel scopul de a consolida relatiile profesionale. Mai mult de atat, Sala Principala a Castelului poate gazdui sute de invitati care vor avea la dispozitie nu doar acest spatiu, ci si zona de relaxare si terasa din fata Le Chateau. Astfel, oaspetii se pot simti in largul lor si vor avea mai multe ocazii de socializare. In acelasi timp, daca angajatorii doresc sa faca un cadou muzical celor prezenti la petrecerea de Craciun, una dintre cele mai originale si mai atractive sugestii ar fi contractarea unei formatii muzicale în armonie cu preferințele participanților astfel încat sa incingă atmosfera de petrecere de pe impunătoarea scenă a Le Chateau. Un alt element care va garanta succesul unei petreceri de Craciun desfasurate in Castelul din Inima Orasului este mancarea.

Pregătite în casă, cu atenție și pasiune de către Chef Iulian Olaru și echipa sa, toate preparatele servite oaspetilor Le Chateau sunt mici bijuterii gastronomice care vor incanta angajatii companiei dumneavoastră cu arome și gusturi inedite, atat din bucataria internationala, cat si din cea traditionala, intr-o interpretare moderna si eleganta. Fie ca vorbim despre o “călătorie în jurul pământului” printre cele mai apreciate bucătării ale lumii sau despre un bufet rapid autentic românesc, Chef Olaru promite o experiență culinară de excepție ce poartă marca inconfundabilă a stilului Le Chateau.

FOTO: Chef Iulian Olaru

Dincolo de aceste aspecte, exista cateva reguli de aur care trebuie respectate in organizarea unei petreceri de Craciun pentru angajati.

Numarul celor care participa la o astfel de petrecere va fi mult mai mare daca se desfasoara intr-o locatie usor accesibila, asa cum este si cazul Le Chateau. Fiind amplasat la cateva minute de Piata Unirii, angajatii pot ajunge foarte usor la Castel, din orice directie.

Daca exista asteptari in ceea ce priveste dress code-ul, acestea trebuie comunicate tuturor invitaților din timp.

O petrecere de Craciun trebuie sa fie un prilej de socializare si relaxare. Prin urmare, angajatii nu ar trebui obligati in niciun fel sa participe la acest eveniment.

Nicio petrecere de Craciun nu este completa fara cadouri. Prin urmare, acesta este prilejul cel mai potrivit pentru a oferi angajatilor mici cadouri, ca simboluri ale aprecierii.

Daca petrecerea se desfasoara in timpul orelor de program, ideal este ca niciun angajat sa nu fie nevoit sa ramana la firma pentru a-si acoperi colegii, in timp ce acestia se distreaza. In cazul in care compania a decis ca petrecerea sa se intinda pâana tarziu in noapte, atunci ziua cea mai potrivita pentru acesta ocazie este cea de vineri, astfel incat angajatii sa aiba timp sa se odihneasca.

Echipamentele profesionale de sunet și lumini contribuie semnificativ la succesul pricărei petreceri. Acestea pot afecta bugetul dumneavoastră sau chiar calitatea experienței per total dacă nu sunt calibrate în mod optim cu spațiul în care are loc petrecerea sau cu necesitățile artiștilor. La Castelul din inima Capitalei, aceste aspecte au fost luate în calcul încă din faca de construcție a locației pentru ca petrecerile organizate aici să beneficiaze de un suport tehnic și logistic integral, fapt care pe lângă economia produsă bugetului organizatorilor, oferă si garanția producției unui adevărat show.

Pentru mai multe informații despre petrecerile de Crăciun la Castelul din Inima Capitalei, accesați www.le-chateau.ro.