comunicat de presa

20% dintre cei care au participat sondajul Floria.ro au declarat că primesc flori aproape lunar, în timp ce cei mai mulți – 54% spun că primesc atunci când există o ocazie: aniversare, sărbători consacrate, precum 8 martie etc. Plăcerea de a oferi flori este destul de mare în rândul românilor. Astfel, 42% susțin că fac acest lucru ori de câte ori consideră potrivit, fără a aștepta o ocazie specială pentru acest lucru, iar 17% declară că oferă flori în semn de mulțumire. Doar 2,4% oferă flori când vine aniversarea căsătoriei și doar 1,5% când consideră că au greșit cu ceva.

Am observat această tendință din ultimii ani de a dărui flori și în afara sărbătorilor consacrate: zile de naștere, aniversări, zile de nume, așa că oferim un așa-zis pretext prin colecțiile create de designerii Floria.ro. De exemplu, în luna august, în afară de Sfânta Maria, am creat colecții dedicate Zilei Prieteniei sau Zilei Întâmplărilor Fericite, a explicat Marina Popescu, General Manager Floria.ro.

Aproape jumătate dintre respondenți își cumpără des flori pentru acasă, iar cei mai mulți preferă florile la buchet, pe care însă le aleg ei, numărul celor care cumpără buchete gata făcute fiind simțitor mai mic (36%). 81% au precizat pentru Floria.ro că preferă buchete cu o cromatică diversă, dar și cu tipuri diferite de plante. În topul celor mai populare buchete comandate online se află cele de trandafiri, câte 5, 7, 9 sau 11 flori, roșii, albi, uneori chiar și din alte culori.

Printre florile iubite de români se mai află și freziile, orhideele, crizantemele și hortensiile, iar acestea se regăsesc în colecțiile de sezon semate de designerii Floria.ro. Printre cele mai comandate aranjamente se numără creațiile floriștilor care se regăsesc pe site sub denumirea Vise colorate, Pasiune inocentă sau Dragoste nemărginită. De altfel, doar 5% dintre români își doresc flori exotice în buchete, în timp ce aproape 40% preferă florile de sezon, iar restul nu are o preferință anume, concentrându-se pe prospețimea și rezistența acestora.

Din aceste preferințe s-au inspirat și designerii Floria.ro când au pregătit colecția de Sfânta Maria. Hortensia este vedeta buchetelor din această perioadă, iar cromatica dominantă este verde – alb și mici accente de culoare, dar pastelate, astfel încât aranjamentele transmit delicatețe, eleganță, dar și o apropiere de tot ce este natural și autentic.

Peste 1,8 milioane de persoane își serbează ziua de Sfânta Maria, fie că vorbim de 15 august sau de 8 septembrie. În fiecare an am remarcat o creștere a vânzărilor online și nu numai, asociată în mod evident cu aceste sărbători, chiar dacă de câțiva ani 15 august este zi liberă și mulți pleacă din oraș. Tocmai de aceea, disponibilitatea livrării în toată țara, în două ore, s-a dovedit un serviciu util, iar în ultimii ani am avut inclusiv livrări pe plajă, a mai declarat Marina Popescu.

*Sondajul Floria.ro a fost efectuat online, în luna iulie 2019, pe un eșantion de 367 de persoane.