Creed II, piesa lipsa dintr-un complex puzzle de viata pe ringul de box

Comunicat de presa

Metro Goldwyn Mayer Pictures (MGM) si Warner Bros. Pictures lanseaza „Creed II”, o continuare a filmului „Creed” din 2015, care a strans peste 170 de milioane de dolari din incasari de box office in lumea intreaga, dar si a seriei „Rocky”, una dintre cele mai populare francize la nivel mondial.

"Creed II” are premiera in Romania pe 23 noiembrie, fiind distribuit de Forum Film Romania.

Mostenirea lui Rocky

Primul film „Creed” a reusit ceva ce parea imposibil: sa revigoreze povestea lui Rocky si sa duca mai departe mostenirea numelui care a scris istorie, pastrand, in acelasi timp, spiritul caracteristic al seriei, dar si introducand exact personajele de care era nevoie.

Odata cu aparitia lui Adonis „Donnie” Creed, fiul nelegitim al marelui campion Apollo Creed, un prieten apropiat al lui Rocky Balboa, producatorii sagai reusesc sa se reintoarca la una dintre marile teme ale seriei: cautarea si lupta pentru devenire a unui tanar la inceput de drum.

Exact tema care a facut din primul „Rocky”, lansat cu un mega succes de box office in 1976, unul dintre cele mai populare filme ale tuturor timpurilor. La acea vreme, filmul a primit 10 nominalizari la Oscar (si a castigat la trei categorii) lansand, practic, cariera lui Sylvester Stallone.

Dupa seria de sase filme dintre 1976-2006, producatorii au cautat cumva sa revina la origini, dar si sa propulseze noi teme neatinse pana acum, cum ar fi ce inseamna sa fii tata.

„A fost o idee senzationala sa avem un personaj ca Adonis Creed, jucat atat de bine de Michael B. Jordan, si sa vedem cum evolueaza el in viitor, ce relatie dezvolta cu Rocky, cu Bianca, cu mama sa adoptiva si cum face fata celebritatii”, spune Irwin Winkler, care a produs toate filmele din aceasta saga.

Un puzzle emotional

„Creed II” sapa si mai adanc in poveste si ne arata cum face fata Adonis mostenirii numelui de Creed, cum cauta sa razbune moartea tatalui pe care nu l-a cunoscut niciodata si cum infloreste ca discipol al lui Rocky. Odata ce devine campion la categoria semigrea, lucrurile se complica pentru Adonis, care se trezeste macinat de prea multe indoieli, nesigur pe el si pe succesul sau si coplesit de mostenirea numelui sau.

In acest context, e cu atat mai dificila provocarea pe care i-o lanseaza Viktor Drago (jucat de romanul Florian „Big Nasty” Munteanu), mai ales ca numele de Drago nu ii este strain nici lui Rocky, care e cel care a reusit sa il invinga pe Ivan, tatal lui Viktor, intr-un meci istoric. Dupa esecul suferit, familia Drago s-a retras in Ucraina, iar Viktor a fost crescut in saracie, cu mari lipsuri, ceea ce ii stimuleaza pofta de razbunare. Rocky incearca sa il previna pe Adonis asupra situatiei, insa raspunderea pe care acesta din urma o simte e prea mare si nu poate sta deoparte, el simtind ca are datoria de a-si razbuna tatal.

„Cred cu ardoare ca viata e ciclica, totul se repeta, totul se compenseaza. Cand am inceput sa imi imaginez povestea pentru acest film, m-am gandit la pacatele unui tata si la faptul ca Adonis singur se lupta cu o grea mostenire. Asa ca mi-am pus niste intrebari: cum ar fi daca si Drago are avea un fiu? Ce fel de mostenire i-ar lasa?”, explica Sylvester Stallone.

Ideea acestui meci pare o etapa fireasca in evolutia lui Adonis, chiar inevitabila. E clar ca fara aceasta confruntare el nu poate evolua, nici profesional, nici personal. Lucrurile nu sunt simple nici acasa, mai ales ca el si Bianca vor sa isi intemeieze o familie, dar perspectiva aceasta il sperie pe Adonis, care a crescut fara tata.

„Mi s-a parut o tema interesanta, aproape shakespeariana asa. Mai e vorba si de un amestec al generatiilor si caracterelor”, mai spune Stallone.

„Totul a inceput sa aiba sens cand s-a nascut povestea familiei Drago. Era clar ca Adonis va deveni un boxer la fel de mare ca tatal sau, e ceva firesc in lumea acestui sport,” afirma Michael B. Jordan.