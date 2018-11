SKIN MedSpa introduce in Romania conceptul de Medical Spa!

Comunicat de presa

“Stiinta in slujba frumusetii” este motto-ul echipei SKIN MedSpa, care isi doreste ca atat doamnele, cat si domnii care trec pragul locatiei, sa aiba parte de cele mai bune rezultate, atat pe partea de ingrijire si intretinere corporala, cat si faciala. Creatorii brandului au reusit sa o aduca o expertiza medicala relevanta intr-un mediu SPA, prietenos si relaxant.

“Toate tratamentele, terapiile si tehnologiile pe care le folosim in centrul nostru au fost testate riguros si au beneficii dovedite de studii clinice de amploare, validate la nivel international si folosite de cele mai prestigioase clinici estetice si Med SPA-uri din toata lumea. In plus, aparatele pe care le regasiti in cadrul clinicii noastre sunt folosite cu aplicari in dermatologie, medicina sportiva sau de recuperare si chiar oncologie, tocmai de aceea ne mandrim cu faptul ca putem pune la dispozitia clientilor o gama atat de complexa de servicii”, declara Alin Radu, owner SKIN MedSpa.

Vedetele clinicii in ceea ce priveste ingrijirea si intretinerea faciala, dar si remodelarea corporala sunt: JetPeel si Vanquish ME.

HIDRODERMOABRAZIUNE, INFUZIE DE VITAMINE, DRENAJ SI CRIOTERAPIE INTR-O SINGURA SEDINTA JETPEEL!

Rezultat: ten sanatos, luminos, vizibil mai tanar dupa doar un tratament!

JetPeel foloseste tehnologie preluata din domeniul aerospatial si adaptata la cel dermato-cosmetic, folosind un jet de aer cu viteza supersonica de 720 km/h, ce are roluri multiple pentru piele:: exfoliere, hidratare, oxigenare, drenaj limfatic si crioterapie.

JetPeel infuzeaza substantele necesare hranirii tenului la o adancime de 4, 5 mm cu ajutorul unui jet de micropicaturi, ce combină oxigenul cu un complex lichid format din apa, anestezice, acid hialuronic sau vitamine. In functie de nevoile pielii, tratamentul poate fi personalizat.

Efectul de racire pe care aparatul il produce asupra pielii stimuleaza circulatia acesteia, realizandu-se astfel crioterapia.

JetPeel este singurul aparat care extrage comedoanele (punctele negre) printr-o metoda fara contact si fara a irita zona din jurul punctului negru. Drenajul limfatic facial este si el unul dintre atuurile care fac ca acest dispozitiv sa fie unic pe piata.

Un tratament facial complet JetPeel dureaza intre 45 – 60 minute.

Vanquish ME- LIPOSUCTIE NON-CHIRURGICALA, PE BAZA DE RADIOFRECVENTA DE INALTA PUTERE, CE DIZOLVA GRASIMEA PERMANENT, FARA DURERE

Rezultate: centimetri in minus, dupa numai 6 sedinte!

Tratamentul este extrem de eficient, datorita undelor de radiofrecventa Maximum Energy ce produc apoptoza (distrugerea controlata a celuleor adipoase). Cu ajutorul acestor unde, temperatura de la nivelul tesutului adipos creste, atingand pana la 45 de grade – moment in care adipocitele se dizolva. In zilele ce preced tratamentul, celulele de grasime distruse sunt eliminate in mod natural, de catre corp.

In plus, undele de radiofrecventa pe care dispozitivul le transmite, stimuleaza productia de colagen, iar pielea devine mai ferma.

Nu exista disconfort sau durere! Tratamentul se realizeaza fara ca aparatul sa intre in contact cu pielea. Vanquish ME se aplica de la o distanta de un centimetru fata de piele si se poate trata atat regiunea coapselor, cat si cea abdomniala.

Procedura dureaza intre 45- 60 minute, in functie de zona tratata si se repeta la interval de 7 zile. Rezultatele finale se observa in aproximativ 4-8 saptamani de la ultima sedinta.

SOLUTIA PENTRU UN TEN FARA RIDURI NE-O DEZVALUIE DR. OMAR WAHBA, CHIRURG PLASTICIAN AL SKIN MEDSPA

Medicul SKiN MedSpa vorbeste despre felul in care se pot trata santurile ridurilor si despre felul in care putem capata acel volum al pielii, care ne face tenul sa arate hranit si vizibil mai tanar.

“Cu totii ne dorim un ten luminos, fara riduri, ceea ce trebuie insa sa stim este ca preventia aduce rezultatele scontate. Secretul este sa nu lasam sa se creeze santurile ridurilor si sa intervenim initial cu un tratament cu VISTABEL® - toxina botulinica, inainte de un tratament cu Juvederm - acid hialuronic. Spun asta pentru ca botox-ul are proprietatea de a bloca impulsurile nervoase directionate catre muschi, in care a fost injectat produsul si astfel se creeaza o relaxare a musculaturii ce cauzeaza aparitia ridurilor in zona vizata.

Daca nu urmam pasii de mai sus, odata ce santurile ridurilor s-au creat, avem nevoie sa le umplem cu ajutorul acidului hialuronic, aceasta polizaharida ce se regaseste in piele si are proprietatea de a actiona ca un burete si de a retine moleculele de apa, dand volum fetei.

In acelasi timp vom fi nevoiti sa intervenim si cu toxina botulinica, pentru opri formarea altor riduri ca sa nu fiti nevoiti sa realizati doua tratamente, in loc de unul.

Pentru toxina botulinica reevaluarea trebuie facuta la 3 luni, iar pentru acid hialuronic la 5 luni”, spune dr. chirurg plastician Omar Wahba.

Mai multe detalii despre procedurile SKIN MedSpa puteti regasi pe site-ul clinicii www.skinmedspa.ro