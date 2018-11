In 2018, Romania inca se confrunta cu inegalitati in managementul cancerului de san, comparativ cu alte tari din Europa

Comunicat de presa

Fundatia Renasterea si Centrul pentru Inovatie in Medicina, cu sustinerea unui grup de initiativa format din ONG-uri, profesionisti din domeniul sanatatii, reprezentanti ai autoritatilor si ai industriei farmaceutice au prezentat si analizat recent rezultatele studiului Inegalitati si discrepante in managementul cancerului de san avansat in Romania in comparatie cu abordarea europeana. Realizat in septembrie – octombrie 2018 pe baza informatiilor publice, studiul a analizat situatia pacientelor cu cancer mamar, evidentiind provocarile majore in gestionarea eficienta a acestei boli, la nivel national.

Prima discrepanta identificata in managementul cancerului mamar in Romania, comparativ cu alte state din Europa, o reprezinta momentul de depistare a bolii. Peste jumatate din pacientele cu cancer (58,4%) sunt diagnosticate abia in stadiile III si IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate in stadiile incipiente ale bolii (0, I si II).

Mai mult, cancerul de san este una dintre principalele cauze de mortalitate pentru femeile din Romania: prima cauza pentru categoria de varsta 15 – 49 de ani, a treia cauza pentru categoria 50 si 69 de ani si a patra ca dizabilitate (Globocan, 2018).

Anual, conform estimarilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel national, iar numarul deceselor se ridica la 3.209. Printr-un calcul simplu, coreland statistici locale cu cele europene, poate fi estimat ca, in conditiile in care rata mortalitatii in Romania ar fi similara cu cea europeana, numarul de decese ar fi 2.406, ceea ce inseamna ca inregistram un numar suplimentar de 800 de decese anual, comparativ cu statele europene. Mai mult, conform datelor analizate in cadrul studiului, fiecare persoana decedata din cauza cancerului de san a pierdut prematur aproximativ 13 ani de viata.

O proportie semnificativa din numarul total de decese este reprezentata de pacientele cu cancer mamar in stadii avansate. Rata mare a cazurilor de cancer diagnosticate in stadiu avansat este cauzata, in primul rand de lipsa screening-ului organizat (Romania fiind una dintre putinele tari europene care inca nu are implementat un program de screening pentru cancerul de san), dar si de nivelul scazut al educatiei privind mentinerea starii de sanatate si de accesul dificil la anumite servicii medicale si tratamente adecvate. Astfel, diagnosticarea tardiva ajunge sa aiba consecinte majore, atat asupra sperantei de supravietuire si a calitatii vietii, cat si asupra resurselor financiare si sociale alocate de statul roman pentru managementul fiecarui caz in parte si la nivel de sistem.

Costurile aferente cancerului de san se impart in cheltuieli directe, alocate diagnosticului si tratamentului pacientelor (asistenta medicala primara, servicii medicale in ambulatoriu de specialitate, spitalizare, tratamente oncologice si suportive, reconstructie mamara), cat si in cheltuieli indirecte, reflectate de pierderea de productivitate potentiala, cauzata de concediile medicale sau de ingrijire, de incapacitatea permanenta de munca si de decesul prematur, la varsta activa.

In anul 2017, costurile totale ale statului roman presupuse de cancerul de san au fost estimate la peste 1.2 miliarde de lei (peste 270 milioane Euro), ceea ce reprezinta 0.16% din PIB. Din aceasta suma, ponderea cea mai mare, de circa 70%, este a costurilor economice si sociale indirecte, iar restul de 30%, a costurilor medicale directe.

Din punct de vedere al provocarilor cu care se confrunta sistemul de sanatate romanesc, studiul evidentiaza accesul dificil la diagnostic de precizie si intarzierea initierii tratamentului, diagnosticarea completa a bolii durand pana la 3 luni sau chiar mai mult, fara ca pacientele aflate in stadii avansate de cancer sa beneficieze de un traseu accesibil, dar si abordarea terapeutica fragmentata. in Romania nu avem implementate protocoale de colaborare in echipa interdisciplinara in managementul cancerului de san, ceea ce se traduce prin navigare dificila a pacientelor in sistem, timpi de asteptare foarte mari: de la depistarea bolii pana la initierea terapiei, cat si intre consultatii la diferite specialitati medicale sau spitale.

Conform studiului Inegalitati si discrepante in managementul cancerului de san avansat in Romania in comparatie cu abordarea europeana, in Romania sunt slab dezvoltate serviciile privind suportul psihologic si cel paliativ, si inca avem dificultati in a asigura acces la tratamente si terapii inovatoare, in linie cu aprobarile si recomandarile europene. Cauzele sunt reprezentate de aprovizionarea discontinua cu medicamente adecvate pentru tratamentul cancerului de san, si actualizarea lenta a listei de medicamente compensate pentru includerea terapiilor noi, conform cu ultimele descoperiri din medicina si cele mai noi ghiduri medicale.

„In conditiile in care in Romania numarul pacientelor cu cancer de san avansat este mai mare decat in alte tari europene, gestionarea acestor cazuri este deficitara din toate punctele de vedere. Drept urmare, ne confruntam cu o rata a mortalitatii ridicata, sanse de supravietuire reduse, calitatea vietii scazuta, atat pentru paciente, cat si pentru apartinatori si, nu in ultimul rand, cu costuri sociale si economice mai mari. Aceasta realitate subliniaza nevoia unor solutii strategice si coerente care sa fie centrate pe pacienti si care sa ofere claritate asupra traseului prin sistem – de la screening, la diagnosticare, apoi tratament si recuperare”, a declarat Mihaela Geoana, presedinte Fundatia Renasterea.

Pornind de la studiul realizat, grupul de initiativa a lansat Apelul pentru schimbare in managementul cancerului mamar in Romania. Acesta reprezinta un prim pas in imbunatatirea situatiei pacientelor cu cancer de san, materializat in propunerea de elaborare a Planului Strategic pentru Cancerul de San, un program de politici de sanatate publica, format dintr-un set de masuri si tactici specifice, care sa imbunatateasca serviciile dedicate pacientelor cu cancer mamar.

Principalele directii incluse in acest Plan Strategic sunt: optimizarea timpului de asteptare pentru accesul la investigatii si tratament adecvat, implementarea unui registru national de cancer de san, a unui program national de screening organizat, demararea unor campanii de educare si informare si stimularea in sistemul de sanatate a unei abordari medicale preventive, nu doar curative.

Orice organizatie angajata in imbunatatirea ingrijirii persoanelor care sufera de cancer mamar in Romania este binevenita sa se alature efortului comun al grupului de initiativa, pentru a asigura sansele de reusita in ceea ce priveste dezvoltarea si implementarea Planului Strategic pentru Cancerul de San in Romania.

Alaturi de Fundatia Renasterea, reprezentant pentru Romania a Europa Donna (Coalitia Europeana pentru Cancerul Mamar) si Centrul pentru Inovatie in Medicina, din grupul de initiativa fac parte: Comisia pentru Sanatate şi Familie a Camerei Deputatilor, Societatea Nationala de Oncologie Medicala din Romania (SNOMR), Asociatia de Sprijin a Pacientului Oncologic si Novartis Pharma Services Romania SRL.