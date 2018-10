LEVI’S si JUSTIN TIMBERLAKE dezvaluie colaborarea toamnei 2018, prin introducerea colectiei FRESH LEAVES

comunicat de presa

Impreuna lanseaza colectia “Fresh Leaves”, o reinterpretare a pieselor clasice Levi’s®, inspirate din pasiunea lui Justin pentru muzica. Colectia Levi’s® x Justin Timberlake Fresh Leaves este disponibila in magazinele Levi’s® din tara.

“Ca un simbol al auto-exprimarii autentice, muzicienii cu o voce originala au purtat dintotdeauna Levi’s®, asemenea fanilor lor din intreaga lume. Justin intruchipeaza spiritul autentic Levi’s® si suntem mandri sa avem aceasta colectie in parteneriat cu el,” a declarat Jennifer Sey, Director de Marketing al Levi Strauss & Co.

Denumirea de “Fresh Leaves” deriva din conceptul prin care Timberlake aduce un „fresh spin” pieselor clasice, pregatindu-le pentru noua generatie. Prin colaborarea cu echipa de design Levi’s®, impreuna au reinventat o parte din piesele iconice ale brandului in moduri neasteptate, oferindu-le un twist pieselor clasice – un mix de piese familiare, culori, modele si profiluri reinterpretate, toate pentru un look fresh.

“Hainele sunt la fel de importante in procesul creativ si in reprezentatie, ca si muzica in sine. Aceasta colectie Levi’s® este incercarea mea de a impartasi cu fanii o parte din experientele traite”, a declarat Timberlake.

Justin, alaturi de echipa de design Levi’s®, a creat colectia exclusiva Fresh Leaves, in urma a unor numeroase sesiuni de design si discutii care au avut loc la Eureka Innovation Lab din San Francisco, Levi’s® Archives si in showroom-ul din Los Angeles, Haus of Strauss. Rezultatul a fost o colectie pentru barbati cu 20 de item-uri, alcatuia din modele iconice Levi’s®, carora le-a oferit un „spin” neasteptat si modern.

“Ne-am conectat imediat cu Justin in vederea crearii unor piese care imbina familiarul cu neasteptatul. Inspirat din povestile ce stau in spatele muzicii lui Justin, am folosit materiale clasice – canvas, tartan, camuflaj, flanel, Sherpa si denim si le-am adaugat pe profilurile familiare si piesele iconice Levi’s®, insa le-am remixat prin introducerea elementelor de strada si de modernitate,” a declarat Karyn Hillman, Director de Produtie a Levi Strauss & Co.

Colectia capsula este formata din produsele iconice Levi’s®, toate avand o croiala de calitate si folosind materiale premium. Colectia ofera detalii moderne cu influente de strada si se joaca cu proportiile, propunand modele supradimensionate si mai lungi decat cele obisnuite. Modelul iconic Levi’s® Red Tab si semnatura de pe patch-ul din piele ‘Two Horse Pull’ ambele cu scris negru, vor avea elemente unice de branding, in exclusivitate pentru aceasta colectie. Modelele cheie ce aduc o noutate in portofoliul Levi’s® sunt 501® Slim Taper – noul membru al familiei 501®, item inspirat de modul in care Justin isi poarta perechea de blugi 501®. O alta piesa exemplara este Trucker jacket-ul cu material tip camuflaj, printat cu ajutorul noii tehnologii cu laser Project FLX, lansata recent de Levi’s®.

Timberlake a avut primul sau parteneriat cu Levi’s® atunci cand a fost rugat sa personalizeze o geaca Levi’s® Trucker Jacket cu ocazia aniversarii a 50 de ani a acesteia. Parteneriatul a evoluat cu ocazia celebrarii turneului de lansare din New York prin crearea a opt piese (geci si camasi din flanel), iar mai apoi prin outfit-urile personalizate purtate de Justin pe tot parcursul turneului.