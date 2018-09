4 filme pe care le vedem in IMAX sau 4DX toamna aceasta

Comunicat de presa

La 30 de ani de la actiunea din primul film al seriei „The Predator”, vanatorii cei mai letali ai universului revin, si nu oricum, pregatiti sa invadeze marile ecrane. Filmul de acum nu este un reboot, ci o continuare a celebrei francize SF: „E o incercare de a face ceva – aceeasi lume, acelasi univers, dar 30 de ani mai tarziu”, explica Shane Black, regizorul si scriitorul filmului.

Universul este acelasi, insa ecranul de cinema pe care poti urmari spectaculoasa productie nu mai este la fel. Acum poti vedea filmul pe cel mai mare ecran de cinema curbat din tara – in format IMAX, pentru o experienta cinematografica dincolo de limitele imaginatiei. Misterioasele creaturi care au inlocuit vechiul Predator, mai mari, mai puternice si mai terifiante decat oricand sunt pregatite sa acapareze ecranul de 23 metri inaltime si 25 metri latime, iar sunetul puternic al Predatorului Suprem iti va patrunde „pana in oase”.

Pentru o vizionare si mai intensa, poti urmari filmul in format 4DX. Vei trai filmul la intensitate maxima si vei simti pe pielea ta, la propriu, aventura echipajului de ex-soldati - Casey, McKenna, Williams si Sapir, singurele persoane care au forta de a lupta impotriva invadatorilor. Scaunele mobile, perfect sincronizate cu actiunea de pe ecran, si efectele speciale de vant, apa, aer, ceata sau mirosuri te vor transpune in mijlocul luptei, pentru o experienta cinematografica extrema.

Filmul este disponibil in cinematografe incepand cu 14 septembrie, in format 3D, IMAX 3D si 4DX 3D.

Alte productii de neratat in IMAX sau 4DX toamna aceasta:

„Venom” – din 5 octombrie in format 2D si IMAX 2D

„Venom”, cel mai recent film din Universul Marvel, ni-l aduce Tom Hardy in rolul unuia dintre cele mai enigmatice, complexe si dure personaje. in timp ce investiga experimentele unui om de stiinta pentru un articol care spera sa ii salveze imaginea publica, Brock (Tom Hardy) ajunge in contact cu materia care ii infesteaza corpul, ii schimba personalitatea si il transforma intr-un simbiot cu super-puteri.

Efecte speciale „din alt univers” se vor vedea cel mai bine in IMAX, cel mai imersiv format de cinema care te aduce fata in fata cu Eddie Brock si alter ego-ul lui infricosator.

„Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” – din 16 noiembrie in format 3D, IMAX 3D si 4DX 3D

Cea de-a doua parte a povestii ne incanta cu noile aventuri ale magizoologului Newt Scamander (Eddie Redmayne) care isi uneste fortele cu tanarul Albus Dumbledore (Jude Law) pentru a-l impiedica pe Gellert Grindelwald (Johnny Depp) sa ridice vrajitorii mai presus de toate fiintele non-magice. Newt si prietenii sai au parte de noi pericole care te tin cu sufletul la gura, in lumea tot mai periculoasa a vrajitorilor.

Pentru un plus de magie si pentru o experienta cinematografica care te poarta dincolo de limitele imaginatiei poti urmari filmul in format IMAX, sau poti alege sa iti infrangi fricile alaturi de personaje si sa iti folosesti toate simturile in sala 4DX, pentru o vizionare si mai captivanta.

„The Nutcracker and The Four Realms” – din 30 noiembrie in format 3D, IMAX 3D si 4DX 3D

Tanara Clara (Mackenzie Foy) este transportata intr-o lume magica unde intalneste un soldat pe nume Phillip (Jayden Fowora-Knight) si o armata de soricei. Cu ajutorul acestora trebuie insa sa razbeasca mai departe de tinutul Fulgilor de Zapada, tinutul Florilor si tinutul Dulciurilor, in sumbrul taram condus de tiranica Mother Ginger (Helen Mirren), pentru a reinstaura armonia in lume.

Decorul spectaculos din cele trei Taramuri te va acapara complet in sala IMAX, iar imaginile clare ca lacrima si efecte vizuale vibrante te vor transpune in mijlocul povestii. in sala 4DX, filmul devine realitate - cu ajutorul miscarii si al efectelor ambientale vei avea parte de o calatorie uimitoare si vei fi transportat direct in cel de-al patrulea Taram misterios.

Filmele sunt disponibile in format IMAX (in AFI Cotroceni Bucuresti si Shopping City Timisoara), in format 4DX (in Mega Mall Bucuresti, Braila Mall, City Park Constanta si Shopping City Timisoara), si in format 2D sau 3D in toate cinematografele Cinema City din tara.