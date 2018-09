Comunicat de presa

Promidea, companie cu sediul central in Romania, ce activeaza la nivel mondial pe piata materialelor promotionale, a castigat Premiul 2 la sectiunea Economic Excellence 2018 si premiul 3 la sectiunea Social Excellence 2018 in cadrul ceremoniei anuale PSI Sustainability Awards, organizata de Promotional Product Service Institute (PSI), cea mai mare organizatie europeana ce reuneste companii din domeniul productiei si importului materialelor promotionale.

Distinctia primita in cadrul sectiunii Economic Excellence 2018 are la baza o serie de certificari privind managementul calitatii produselor fabricate sau importate in exclusivitate, dincolo de prevederile legale: EFQM, ISO 9000 ff, EN ISO 22000, SGS Fresenius etc. Premiul din cadrul sectiunii Social Excellence 2018 se refera la calitatea conditiilor de munca in care sunt fabricate produsele oferite de PROMIDEA, certificate SA8000, BSCI, OHSAS 18001, OHRIS etc.

“Responsabilitatea sociala este parte din ADN-ul companiei noastre inca din 2006 cand am deschis primul birou PROMIDEA la Bucuresti. Daca astazi suntem unul dintre principalii jucatori ce activeaza pe piata materialelor promotionale din Europa si din lume si avem parteneriate cu companii multinationale de top din 65 de tari, acest lucru s-a intamplat pentru ca am cautat mereu sa oferim servicii si produse ce depasesc standardele de calitate din industrie. Aceste premii inseamna mult pentru noi, este pentru prima oara cand am participat la o astfel de competitie si ne bucuram ca ne numaram printre castigatori”, declara Ioannis Kapatos, Managing Partner PROMIDEA.

Promidea a inregistrat, in 2017, o cifra de afaceri de peste 60 de milioane de euro la nivel mondial si estimeaza o crestere de peste 10% pana la finalul anului 2018. in Romania, compania a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 24 de milioane de euro.

Printre partenerii strategici PROMIDEA se numara: Mondelez International, Beiersdorf, Coca-Cola, Colgate Palmolive, P&G, L’Oreal, Heineken, Avon, UEFA, Bitdefender.

In 2019, PROMIDEA isi propune sa devina un lider global in domeniul produselor promotionale premium si al serviciilor de marketing si, mai mult, sa ofere clientilor sai servicii integrate care sa includa si activitati de BTL, materiale POS si Digital Marketing.

###

Despre PROMIDEA

PROMIDEA, companie fondata de Ioannis Kapatos si Christiana Panera, este unul dintre cei mai mari lideri pe piata produselor promotionale premium si in domeniul serviciilor de marketing.

Are sediul central la Bucuresti - inaugurat in 2006 - , si birouri in alte opt tari din lume: Polonia, Turcia, Dubai, Rusia, Nigeria, Spania, Mexic si Africa de Sud. Cu peste 130 de angajati la nivel mondial, PROMIDEA a dus la bun sfarsit peste 15.000 de proiecte, livrate catre clienti din 65 de tari, colaborand cu peste 1500 de fabrici din lume.

De asemenea, PROMIDEA are o politica de CSR care se traduce prin grija pentru oameni, dar si pentru mediu. Drepturile omului sunt respectate cu strictete, iar atentia pentru mediu este prezenta in toate activitatile companiei, de la reciclare si pana la promisiunea de a folosi cat mai putina apa, cat mai putina energie. Eforturile in acest domeniu au fost rasplatite de EcoVadis (cel mai renumit program de evaluare CSR din lume) cu medalia de aur.