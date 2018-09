Studiu: Cum si-au petrecut romanii vacantele anul acesta

Comunicat de presa

Romanilor le plac vacantele, iar cea de vara ramane cel mai important concediu al anului: 75% dintre participantii la studiu au profitat de vacanta de vara anul acesta. 75.9% dintre romanii care au alimentat in statiile Petrom au mers in vacanta, in sezonul cald, fie singuri, fie cu familia sau cu prietenii, arata un studiu national realizat la solicitarea statiilor Petrom, in luna iunie a acestui an. La cercetare au participat 426 de respondenti, femei si barbati cu varste intre 18 si 65 de ani, cu un istoric de cel putin o alimentare cu carburanti in ultima luna.

Vacantele de vara au fost urmate de iesirile de weekend (la tara, la gratar etc.): 6 din 10 romani au avut in ultimul an cel putin o vacanta de weekend. 25% dintre romanii participanti la studiu au mers in vacanta si cu ocazia Pastelui, iar 18% au profitat si de zilele libere de 1 Mai ca sa plece in concediu. 26% dintre romani intentioneaza sa plece in concediu si cu ocazia sarbatorilor de Craciun, iar 23% dintre cei chestionati au declarat ca vor profita in acest sens si de zilele libere de Anul Nou.

Majoritatea romanilor participanti la studiu (70%) si-au petrecut vacanta de vara in tara, iar si mai multi (97%) au calatorit tot in tara cu ocazia vacantelor de weekend. 94.5% au ales destinatii locale si pentru vacanta de Paste, iar 91% dintre romani si-au petrecut vacanta de 1 Mai tot in tara. Majoritatea romanilor chestionati (86.6%) isi vor petrece vacanta de Craciun in Romania, iar 71% dintre cei chestionati au ales destinatii din tara noastra pentru vacanta de Anul Nou. Judetele Constanta si Brasov sunt primele doua destinatii preferate de romani pentru calatoriile lor interne, dupa numarul de innoptari, arata si datele Institutului National de Statistica, de la inceputul anului pana in 30 iunie 2018. 972.125 de romani s-au cazat in destinatii din judetul Brasov, iar 810.849 de romani au innoptat in destinatii de pe raza judetului Constanta.



Calatoriile pe patru roti, preferatele romanilor

Masina a fost mijlocul de transport preferat de romani pentru calatorii. 81% dintre participantii la studiu au declarat ca au mers cu masina in concediul de vara, in timp ce 24% au ales sa calatoreasca cu avionul, iar 6% au ales sa mearga cu trenul. in cazul romanilor care au alimentat in statiile Petrom, procentul este si mai mare: 83% dintre ei au condus pana la destinatie, in vacanta de vara.

Chiar si in cazul altor vacante decat cea de vara, romanii au preferat sa calatoreasca cu masina – 81% dintre cei chestionati au condus autotursimul atunci cand au mers in vacanta, alta decat cea de vara. in cazul iesirilor de weekend, masina a fost mijlocul de transport preferat de 98.5% dintre romani. 93% dintre acestia au calatorit cu masina si cu ocazia vacantei de 1 Mai, iar 95.5% dintre acestia au mers cu autoturismul si in vacanta de Paste. 9 din 10 romani participanti la studiu au declarat ca vor prefera masina si pentru calatoriile planificate pentru vacanta de Craciun, iar 7 din 10 vor calatori astfel si in vacanta de Anul Nou.

„Statiile Petrom alimenteaza nu doar jumatate din masinile romanilor, ci si pofta acestora de vacante. In ultimii ani, am constatat o tendinta tot mai mare in randul romanilor de a-si face bagajul si de a profita de timpul liber pentru a calatori. Masina ramane mijlocul de transport preferat, pentru ca le ofera mai mult confort si libertate mai mare de miscare. Ne bucuram sa fim partenerul romanilor la drum lung si sa punem Romania in miscare”, a declarat Decebal Sorin Tudor, Retail Manager OMV Petrom.

In ceea ce priveste obiceiurile de alimentare cu carburant, 78% dintre romanii chestionati au declarat ca prefera sa alimenteze de la statiile de la care alimenteaza de obicei. Jumatate din masinile inmatriculate in Romania (3 milioane de masini) sunt alimentate cu carburanti din statiile Petrom, iar 12.000 de kilometri este distanta parcursa in medie, intr-un an, de un roman cu carburanti de la Petrom.