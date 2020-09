Dan Bujor- „ Fac 15 masaje pe zi, iar cel mai important este ca eu și acele persoane să avem o chimie”

“În anul 2011 am văzut, pentru prima dată, un om din Asia care făcea masaj cu bambus asiatic. Mi-am spus că e cazul să încerc și eu ceva nou. Peste un timp am realizat că acesta este un har al meu de la Dumnezeu. Sunt maseur din 2005, iar clientele mele îmi spuneau tot timpul că aș putea să mă inițiez și în alte forme de masaj. Exista masajul cu roci vulcanice, existau, într-adevăr și ale tipuri de masaj, însă acesta cu bambus era ceva nou pe care trebuia să îl deprind în munca pe care o prestez eu.

Când am pus mâna pe bățul de bambus, am simțit că asta trebuie să fac... A fost ca o revelație! Masajul cu bambus este excelent mai ales pentru femei pentru că reușește să scoată prin tehnici foarte bune surplusul de apă din organism.Pe scurt, drenaj limfatic. Știm că multe femei se confruntă cu acest lucru, se confruntă cu celulita, cu modul de viață inadecvat, nu fac mișcare sau mănâncă nesănătos... Este foarte evident faptul că pe lângă ședințele de masaj este nevoie și de mișcare și de o alimentație sănătoasă. Toate acestea vor duce la rezultate excelente.”

Nu vei mai putea să te desprinzi de masajul cu bambus după ce vei face primele ședințe

“Când faci masajul, kilogramele nu se vor topi, însă pari mult mai slabă pentru că te modelezi. Este un stil de masaj la care va trebui să revii tot timpul pentru că altfel este ca ștersul prafului- l-ai șters, însă peste trei zile revine. Așadar, e foarte important să îl faci consecvent, iar pentru unii devine dependență. Nu vei mai putea să te desprinzi de masajul cu bambus după ce vei face primele ședințe. La început, rezultatele se vedeau după zece ședințe, iar acum totul se fructifică în trei ședințe pentru că tehnicile mele s-au îmbunătățit. Așadar, mulți dintre cei care calcă pragul salonului meu vor să revină. Și-au dat seama că masajul cu bambus este extrem de benefic și că pot oferi corpului lor relaxarea și frumusețea de care acesta are nevoie. Așa cum am spus, depinde și de vârstă, depinde și de modul de viață pe care îl are fiecare om în parte. Unii oameni au senzația că atunci când mănâncă un covrig dimineața pe fugă este ceva natural. Ei bine, eu nu sunt de acord cu asta! Nu este bine să fim tot timpul pe fugă și să mâncăm ceea ce nu e adecvat. Nu ai cum să înlocuiești o masă importantă cu un covrig mâncat pe fugă. O masă înseamnă nutrienții pe care noi trebuie să îi avem zilnic în corpul nostru. Recomand femeilor să mănânce tot ceea ce este verde așa cum e salata, cum e avocado, etc. De asemenea, este nevoie de proteină, fie animală fie vegetală.”

Vreau să aflu stilul de viață al persoanei care vine la masajul cu bambus...

“Este important să știu care este stilul de viață al celui care ajunge la masajul cu bambus. La mine nu mai vin oameni care au peste 80 de kilograme. Vin și cei care au mai puțin de 50 de kilograme. Le dau sfaturi și le spun întotdeauna că e bine să aibă grijă la tot ceea ce mănâncă și să fie tot timpul atenți la ceea ce e sănătos în viață. Cunosc multe tipologii de oameni prin prisma meseriei. Fac 15 masaje pe zi, iar cel mai important este ca eu și acele persoane să avem o chimie. Vin oameni cu bani, cu clasă, educați care își doresc să se bucure de efecte optime. Am șase angajați care au învățat tehnica masajului cu bambus și care, peste toate, au mai învățat să se poarte excelent cu cei care ne calcă pragul.”

Beneficiile masajului cu bambus- tonifiere, relaxare, fără insomnii...

„Printre beneficii se numără eliminarea surplusului de apă din organism, pentru că, așa cum știm, femeile rețin mult mai multă apă în organism decât bărbații. Apoi, vorbim și despre tonifierea pielii și voi mai spune că se poate insista acolo unde sunt mai multe probleme, acolo unde sportul nu poate da foarte multe rezultate optime, așa cum este zona genunchilor sau zona de sub ombilic. Există diferite zone ale corpului unde trebuie să lucrăm cu mai multă răbdare prin masajul cu bambus. Relaxarea este un alt beneficiu bun de luat în considerare. Ajută la ciclu somn- trezire, pentru că, după un astfel de masaj, nu vei mai avea insomnii.

Feedback-urile celor care se bucură de efectele masajului cu bambus

“Efecte vizibile în câteva ședințe. Oamenii care vin aici empatizează foarte ușor cu mine și le place să spună că sunt un om care le dă o stare de bine. Masajul cu bambus înseamnă tot timpul mișcare. Eu răsucesc corpul celui care face acest masaj la două minute și dau încrederea unei femei pe care ea poate nu o are. Dacă cineva este mulțumit de corpul lui eu nu am cum să îl ajut, ajut oamenii care nu sunt mulțumiți de părticica aceea din corpul lor care nu li se pare ok. Corpul nostru este ca un templu de care trebuie să avem grijă. Eu ghidez oamenii, iar ei au nevoie de un om care să le spună exact unde trebuie să lucreze cel mai bine corpul lor. Masajul cu bambus are menirea să îi ajute atunci când ei simt că trebuie să arate mult mai bine și, peste toate, să fie sănătoși.”

Nu am întâlnit niciodată un corp perfect

“Evident, mi-au plăcut multe trupuri de când fac masaj, dar voi fi sincer și voi spune că cel mai mult îmi place să văd că o femeie are grijă de corpul ei. Nu am întâlnit până acum niciun corp perfect care să nu aibă nevoie de acest masaj. Este bine de știut că eu nu îi voi putea spune niciodată unei femei dacă arată bine când este îmbrăcată. Atunci când stai culcat, carnea stă altfel pe tine, atunci când stai în picioare mușchii se contractă altfel. De aceea, eu pot descoperi un corp care nu e tocmai ok atunci când stă culcat. Așadar, trebuie să ținem cont de patru elemente- primul element este un psihic bun, al doilea element este o alimentație sănătoasă, al treilea element este Dan Bujor, iar al patrulea element este sportul. În salonul meu vin la masaj 45 de oameni pe zi. ”

Contraindicațiile masajului cu bambus

“Cei care au probleme grave de sănătate și mai ales cei cu boli de piele nu pot veni la masajul cu bambus. Dacă au psoriazis, de exemplu, nu pot veni la mine. Clienții semnează înainte de a face acest masaj, sau vin cu recomandare de la medicul loc. Dacă există cineva care are cancer nu poate veni la masaj cu bambus, pentru că este posibil ca drenajul limfatic să răspândească boala în corp. Repet, trebuie să vină cu recomandarea medicului. Peste toate, eu nu mai pot face un masaj optim unui om bolnav fizic.”

