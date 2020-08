Uită-te în sus la stele și nu în jos, la picioarele tale. Încercă să înțelegi ceea ce vezi și minunează-te de ceea ce face universul să existe. Fii curios. Stephen Hawking

Nu știm cât iubiți vara, dar nopțile lungi de vară, calme și profunde, cu adieri de vânt sau fără, au un farmec aparte. Ca în niciun alt anotimp suntem mai tentați să petrecem timpul afară și să ne îndreptăm ochii spre infinitul cerului și sclipirile gingașe ale stelelor îndepărtate. În zonele unde iluminarea și poluarea iluminatului din marile orașe este mai puțin agresivă, cerul cu mii de puncte luminoase este ca o pânză nocturnă fascinantă, invitându-ne la reflecție, deconectare și relaxare. Din păcate, iluminarea urbană nu doar că afectează ecologia planetei, dar ne și împiedică să vedem frumusețea cerului. Cerul întunecat, lipsit de lumina artificială, oferă o priveliște mai bună asupra stelelor…

Poate că de aceea bunicii noștri obișnuiau ca în nopțile fierbinți de vară să doarmă afară, pe prispă. Nu știau nici de meditație, nici de mantre, probleme și anxietăți existau și atunci, viața era la fel de plină cu de toate (și bune, și rele), dar conexiunea cu natura și universul erau mult mai profunde, viața mult mai simplă și sufletul lor se liniștea la vederea imensitățîi cerului și a stelelor sclipind. Așa că data viitoare când te afli sub un cer de noapte plin de stele, lasă-ți inima infuzată de serenitatea nopții înstelate. Vei vedea cum calmul va pune gradual stăpânire pe tine.

Poate dacă am putea privi stelele în fiecare noapte, total prezenți în această activitate, am fi mult mai conectați cu ceea ce există în jurul nostru și dincolo de noi. Copii fiind, ca pauză între jocuri, privitul stelelor era una din activităților noastre preferate, punându-ne întrebări despre infinitatea spațiului, despre cât de departe sunt stelele de noi, dacă le-am putea ajunge sau în câți ani lumină, despre galaxii și nebuloase, despre soarta Pământului și cât mai are de trăit dacă una din stelele care clipoceau explodează subit, despre ceea ce se află dincolo de sutele și miile de steluțe colorate și luminoase, despre posibilitatea existenței unei vieți extraterestre.

Chiar și acum, în viața mea de adult, într-unul din visele mele secrete sunt în Africa sau în unul din marile deserturi ale lumii și într-un întuneric perfect, necontaminat de poluarea luminoasă din marile orașe, și întinsă pe pământ privesc stelele până când mă satur de ele și adorm crezând că mă aflu la poartă universului.

Oamenii de știință estimează că peste 100 de bilioane de stele se nasc și mor în fiecare an, adică peste 275 de milioane de stele pe zi în universul ce a putut fi studiat până acum. Comparativ cu planeta noastră Pământ, multe stele, chiar și cele considerate mici, sunt infinit mai mari, spre exemplu stele precum Proxima Centauri sau Trappist-1 având de peste 10 ori diametrul Pământului. Vă puteți imagina că Soarele, steaua din Centrul Sistemului nostru Solar, este de peste 100 de ori mai mare decât Terra, masa sa fiind de 330.000 de ori mai mare decât a Pământului? Sau că cele mai mari stele, conform astronomului Guy Worthey, au un diametru de peste (și țineți-vă bine respirația) … 150.000 de ori mai mare decât al Pământului?

Foto: By paulista /Shutterstock

Foto: By Yongyut Kumsri /Shutterstock

Foto: By suns07butterfly /Shutterstock

Foto: By IntoTheWorld /Shutterstock

Foto: By Mitzo /Shutterstock

Suntem doar o specie mai evoluată de maimuțe pe o planetă minoră a unei stele foarte medii. Dar putem înțelege universul. Și asta ne face foarte speciali. Stephen Hawking

Iată câteva dintre beneficiile pe care le oferă privitul stelelor

Foto: By anatoliy_gleb /Shutterstock

- 🌟 Stelele ne amintesc că nu suntem aici pentru o eternitate, că trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută pe planeta Pământ și să facem astfel încât timpul să capete sens, să se dilate în beneficiul nostru, să ne umple inimile de preaplin

- 🌟 Într-un fel bizar, stelele sunt atât de asemănătoare cu noi oamenii, prinse în același ciclu universal de existență: se nasc, trăiesc și apoi mor. Până și viața lor este asemănătoare cu a noastră: unele trăiesc mai mult, altele trăiesc mai puțin, unele au o viață mai liniștită, altele o viață agitată și turbulentă, au o evoluție mai mult sau mai puțin spectaculoasă, în funcție de circumstanțele vieții lor, dar fiecare dintre ele își lasă amprenta în univers, semn al existenței lor în vastitatea spațiului.

- 🌟 Faptul că stelele se află printre cele mai în vârstă corpuri cerești din univers este ca o confirmare de stabilitate și siguranță din partea universului care funcționează la niște parametrii gigantici, pe care uneori mintea noastră umană nici nu îi poate concepe. Știați, spre exemplu, că stelele au o durată de viață enormă, că sunt stele care trăiesc de la câteva milioane de ani până la câteva miliarde de ani?

- 🌟 Privitul stelelor este o formă de meditație sau asemenea unei reflecții profunde. A privi cerul nopțîi și stelele clipocind te face să te simți parte din univers, să îți înțelegi rolul în lume, să experimentezi vastitatea universului la nivel micro si macro. Chiar dacă conștientizăm că suntem doar praf de stele în imensitatea universului, stelele ne determină să înțelegem că fiecare din noi contăm și contribuim la existența universului, că în imensitatea universului problemele și grijile noastre sunt infime, că atâta timp cât stelele strălucesc pe cer există speranță

- 🌟 Privitul stelelor alături de copii nu doar că oferă o priveliște cerească de o frumusețe rară, dar poate fi și o lecție cu adevărat educațională pentru aceștia, ocazia perfectă pentru ca micuții să pună întrebări legate de astronomie, originea și evoluția universului, despre fizică și matematică, despre mediu sau chiar mitologie. Copiii sunt curioși din fire și dornici de informații și cu siguranță o noapte de vară sau chiar mai multe, în care să privești cerul și steluțele alături de ei, ieșind din cotidianul activităților de zi cu zi, le poate surescita interesul, le poate lărgi perspectivele în viața de adult sau se pot transforma în unele din cele mai frumoase amintiri ale vieții lor, de care își vor aminti cu drag peste ani.

Foto: By KIDSADA PHOTO /Shutterstock

În plus, privitul stelelor poate fi o ocazie excelentă pentru a-ți familiariza copilul cu anumite concepte matematice precum numărarea, identificarea de forme sau patternuri.

- 🌟 Când privim stelele, ne aflăm atunci și acolo conectați în momentul prezent, unii cu alții, cu stelele și cu universul, cu totul de fapt, întreaga noastră ființă fiind inundată de pacea pe care doar un cer întunecat de noapte ne-o poate oferi. Privitul stelelor este o activitate care ne deconectează de la celelalte activități cotidiene sau materiale și ne determină să ne îndreptăm ochii spre cer și sufletul spre aspectul imaterial și spiritual al vieții, departe de zgomotul propriei micimi.

- 🌟 Chiar dacă lumina stelelor este rece și stelele se pot afla la milioane de kilometri distanță de Pământ, unele fiind atât de îndepărtate încât nici nu le putem calcula distanța (în cazul unor stele aflate la ani lumină de noi, este posibil ca ele nici să nu mai existe atunci când lumina lor ajunge la noi), ne simțim apropiați de ele, le simțim aproape și le simțim calde și prietenoase.

- 🌟 A privi stelele te face să te simți conectat și cu natura din jurul tău, fiind mai conștienți la sunetul copacilor din jur, la cântecul păsărilor, la muzica produsă de greieri, la aromele nopții și parfumurile florilor. Stelele ne invită să ne încetinim ritmul vieții, să ascultăm glasul naturii și al universului, să contemplăm viața dintr-o perspectivă mai degajată, să reflectăm asupra acelor lucruri mărunte, dar extrem de importante, în viață. La urmas urmei, atâta timp cât existăm aici, stelele vor fi și ele acolo pentru noi, strălucind, îmbrățișându-ne cu caldură și invitându-ne să le privim mai des.

Foto fr si main: By Honza Krej /Shutterstock

Vizionare placuta