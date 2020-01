Anul 2020 are nu doar o vibratie puternica, dar este si cat se poate de interesant si fascinant si din punct de vedere numerologic. Este SIMETRIC si construit dintr-un numar DUBLU (20:20 – observati repetitia numarului 20?). Observati ca se subliniaza de doua ori un lucru si ne este atrasa atentia de doua ori, in mod insistent chiar? Observati repetitia a lui 2 si dubla folosire a lui 0? 2 este un simbol al dualitatii, dar si o punte de comunicare cu noi insine, cu ceilalti, dar si cu energia divina. Indiferent cat ne mult simtim nevoia sa ne axam asupra propriei persoane in acest an, repetitia lui 2 tine sa ne aminteasca ca nu suntem singuri pe aceasta planeta si nu este totul despre noi. Astfel, ca sa evoluam, avem nevoie si de ceilalti, avem nevoie si de relatii, avem nevoie de comunicare, colaborare, de iubire, de puterea diplomatiei si a stabilirii de punti de legaturi intre noi oamenii.

2020 - numar dublu si simetric. 20:20 = codul universal al pacii

2 ne invita sa iesim din carapacea absurda a egoului si a egoismului si sa incetam sa ne mai imaginam ca am putea trai singuri pana la adanci batraneti pe aceasta planeta. Suntem interconectati, avem nevoie unii de altii, chiar si la nivel de vibratie sau emotii, este imperios sa ne unim fortele sa salvam impreuna mama planeta. Incendiile din Australia? Va imaginati ca dezastre nu se pot intampla si in coltul in care ne aflam noi? Lucrurile se pot schimba intr-o secunda in orice punct de pe planeta sau din univers. Sa facem bine acolo unde putem si sa emitem cel putin ganduri bune, ganduri de iubire pentru cei de langa noi si pentru cei de la distanta care au nevoie de noi. Lanturi invizibile, ne aminteste puterea lui 2, nu ne “leaga”, ci ne unesc in dorinta noastra de a recrea perfectiunea si armonia universului.

Foto: By SvetaZi /Shutterstock

Superba este si energia dubla a lui 0, o poveste despre inglobare, unicitate, punct de pornire, restart, din nou de la capat si retrezirea potentialului din noi. 0 este si un simbol al eternitatii. Cele doua numere cu o vibratie puternica se unesc intr-o combinatie unica, extraordinara ca simbolistica si semnificatie. Alaturate, 2 si 0 creeaza 20. 20 se repeta. Unite, 20 + 20 = 4.

20 ne este reiterat cu putere si emfaza. Oare intamplator daca nimic nu e la voia intamplarii? Cum ar fi sa ne lasam inspirati de vibratia lui si sa imbunatatim vietile cu cel putin 20% in fiecare aspect? Sa incepem cu pasi de bebelus si sa includem spre exemplu, cu 20% mai multe legume in dieta noastra decat anul trecut? Sa scadem cu 20% timpul pe care il alocam statului in fata TV-ului si sa efectuam in schimb 20 de minute de miscare in fiecare zi? Sau sa ne gandim la 20 de oameni de care ne este tare dor, dar cu care nu am mai avut timp sa luam legatura si sa… ii contactam? Sa donam 20 de lucruri sau haine pe care nu le-am mai purtat de mult? AR FI BINE, inspre binele nostru.

20 este si un numar care reprezinta speranta, incredere in viata, in capacitatea de a fi ghidat si indrumat pe drumul sufletului tau. Cand suntem siguri de noi insine si de puterile cu care ne-a inzestrat universul si ne aliniem cu scopul nostru autentic, universul va rezona cu noi si vom atrage in vietile noastre acele lucruri minunate pe care ni le dorim.

4 este cifra anului 2020 si aduce noroc in construirea de lucruri stabile si durabile

20 + 20 = 4 din punct de vedere numerologic prin reductie. 4 reprezinta ordinea, stabilitatea, responsabilitatea, pacea, dar si realitatea fizica. Este totodata un numar practic, cu o energie a familiei, a caminului, asa ca sa nu va mire ca in acest an veti gasi solutii practice la chestiuni care tin in miezul lor cel mai profund de inima. Vrem siguranta, succes de lunga durata, o viata echilibrata si armonioasa? Suntem invitati sa investim cu tot ce avem in crearea lor, sa punem bazele unor fundatii in care sa investim munca, timp, resurse si entuziasm.

Numarul 4 este si despre concentrare, calm, disciplina si incredere in destinul voastra, dar si despre cum putem construi in prezent bazele unui viitor mai sigur si mai luminos. 4 activeaza puternic constiinta si constientizarea a ceea ce suntem, a ceea ce vrem sa fim, a viziunii asupra vietilor pe care vrem sa le avem. Sa perseveram in credinta si munca noastra de a ne construi vietile pe care le dorim. Avem tendinta de a “creste” enorm in acest an, de a ne deschide inimile atat de mult incat ceea ce nu mai ne serveste sau ne retine din drumul nostru inspre inalt sa plece de buna voie si nesilit de nimeni.

Anul 2020 este despre schimbari, transformari si evolutie

2020 este un an dinamic. Apar oportunitati noi, oameni noi, suntem nevoiti sa ne adaptam din mers schimbarile si sa urcam in tren atunci cand opreste in statia noastra. Fara ezitari, indoieli, temeri, mai bine cu incredere ca ne vom adapta, ca suntem pe drumul cel bun, ca suntem sustinuti, ca am venit pe aceasta planeta sa invatam, sa evoluam, sa ne manifestam frumosul, nu sa ne chinuim sau sa suferim.

“SUNT” este o mantra suficient de puternic incat sa te ancoreze in indeplinirea visurilor si a dorintelor tale si sa te determine sa infrunti turbulentele cu curaj si credinta ca totul va fi bine si ca totul va trece. Este timpul sa vorbim pentru noi asa cum nu am mai facut-o niciodata pana acum, sa luam decizii care servesc sufletului si inimii noastra, sa ajutam cand putem, sa ne ancoram in schimbari si transformari, sa ne sustragem din situatii, de langa oameni sau situatii care ne fac mai mult rau decat bine.

Nu traiesti fiecare zi cu bucurie, ci cu sentimentul ca TREBUIE, e necesar sa bifezi lista de lucruri pe care le ai de facut? Jobul tau iti aduce tristete? Te simti limitat, constrans si restrans la tacere si solitudine langa o anumita persoana? Energia acestui an face astfel incat sa ne exprimam propriul adevar, sa fim noi insine in mod autentic, sa ne manifestam in plenitudinea fiintei noastre si sa fim vazuti si admirati pentru ceea ce suntem cu adevarat in relatie cu toti ceilalti.

Foto fr si main: By Tithi Luadthong /Shutterstock

