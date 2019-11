Ecuatia unui cuplu sudat este simpla. Cand se intalnesc doua persoane, se intalnesc de fapt doua sisteme de valori, formate si calite de propriile traume.” Psiholog Constantin Cornea

Foarte des, vin la cabinet persoane extrem de dezamagite de faptul ca s-au indragostit, spun ele, de persoana nepotrivita. Apoi povestesc cat de multe eforturi au facut pentru a construi o relatie cu persoana de care se simteau atrase si nu inteleg de ce nu au reusit.

Raspunsul din perspectiva psihologica este extrem de simplu. Niciodata, dar niciodata, iubirea nu a fost indeajuns pentru a construi o relatie. Iubirea reprezinta o declansare masiva de hormoni ce pot face persoana in cauza sa creada ca si-a intalnit sufeltul pereche. Ceea ce, sofist vorbind, poate fi adevarat. Sufletele se pot simti in comuniune, insa acest aspect nu va fi niciodata suficient pentru ca pe pamant nu traiesc doar sufletele, ci si trupurile. Si prima mare problema este atunci cand iubirea trece din modul “suflet” in modul “trup”.

Foto: By altafulla /Shutterstock

Sufletul este un copil sincer si pur ce se bucura de natura, de viata, de dragoste. Trupul insa contine o suma intreaga de traume nerezolvate, egoism, dorinta de a detine controlul in relatie. Si in aceasta ecuatie, iubirea este tradata de trupul continator de probleme.

Ce putem face totusi, daca ne-am indragostit, sa nu pierdem acea persoana, ci sa construim alaturi de ea o familie?

In primul rand, trebuie sa ne uitam in noi. Sa vedem care ne sunt traumele nerezolvate, care ne sunt fricile si, dincolo de acestea, ce putem cu adevarat oferi. Apoi trecem la pasul doi. Acesta presupune sa evaluam cu adevarat persoana din fata noastra, dincolo de ceea ce credem noi ca simtim, dincolo de ceea ce incearca, in prima instanta, sa ne spuna aceasta despre sine.

Este dificil procesul de recunoastere a propriilor traume?

Poate fi un proces dificil. Insa daca se apeleaza la ajutor specializat, putem obtine rezultate frumoase si ne putem simti mai impacati cu noi insine. Astfel, putem spune ca o persoana echilibrata poate alege mult mai bine o persoana potrivita. Pentru ca stie ce reprezinta, dar stie si ce isi doreste de la celalalt. Poate parea egoist, dar nu este nici pe departe asa. O persoana care se cunoaste foarte bine, cu bune si rele, care isi rezolva propriile traume, va capata o stare de echilibru interior. Iar acest aspect o va putea face sa fie mai atenta la ce are celalalt de oferit, dar si la suferintele acestuia.

