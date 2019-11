Black Friday înseamnă pentru Elefant reduceri de până la 90%, iar startul se dă pe 12 noiembrie când poți profita de promoțiile Singles’ Day. Până atunci am ales pentru tine câteva dintre cele mai dulci povești de dragoste ascunse în cărți (mai) ieftine.

Elefant desfășoară și astăzi o campanie de reduceri, așa că ne-am gândit că e rost de ales câteva dintre cele mai frumoase cărți pe care trebuie să le ai în biblioteca ta. Iar cum știm că romanele de dragoste sunt la mare căutare de Black Friday, ne-am orientat la câteva alegeri subiective din categoria asta. Așadar, pentru atunci când vrei să crezi din nou în dragoste sau când pur și simplu vrei să te refugiezi în filele unor cărți light care te învață să crezi din nou în povești simpatice, alege câteva dintre cărțile de dragoste de mai jos. Toate sunt acum la reducere de Black Friday 2019 pe Elefant.

Reduceri de Black Friday la romane de dragoste pe Elefant

Bazarul visurilor de Jojo Moyes

Această carte de dragoste ne trimite în anii ‘60 unde o cunoaștem pe Athene Forster. O tânără frumoasă, inteligentă, răsfățată și cu visuri mărețe. După ce acceptă căsătoria cu cel mai chipeș care o curta, toți par să fie încântați, doar ca viața ei cu el nu va fi una fericita. Trei decenii și jumătate mai târziu, fiica ei are propriile probleme și încearcă să își găsească liniștea și fericirea în căsnicie. Cartea descrisă ca fiind una surprinzătoare, este la reducere de Black Friday 2019 pe Elefant.

Ceea ce nu poate fi ascuns de Martin Agnes-Lugand

O altă carte aflată la reducere de Black Friday este scrierea romance “Ceea ce nu poate fi ascuns”. În centrul poveștii este o femeie de succes, Reine, care conduce împreună cu cel mai bun prieten al ei, o agenție de comunicare. Devotată și pasionată de ceea ce face, are o viață perfectă, alături de fiul său, un băiat împlinit. Totul se schimbă când îl reîntâlnește pe cel de care s-a îndrăgostit când era tânără. Doar că acesta a părăsit-o atunci, fără să știe că nu o lasă în urmă doar pe ea.

Călărețul de aramă de Paullina Simons

Romanul “Călărețul de aramă” este intrat în promoțiile de Black Friday, așa că dacă vrei să citești cartea înainte de film, ai putea să începi de-acum. Asta pentru că este în etapa de producție și va fi ecranizat curând. Vedem începutul unei idile cel de-al Doilea Război Mondial, dintre o tânără, Tania și Alexander, un locotenent din Armata Roșie. Însă, pe ofițerul atrăgător îl place și sora ei mai mare, Dasa. Povestea include teme precum sacrificiul, războiul, libertatea și dreptul de a iubi.

Dorința de Helen Hardt

Poveștile de dragoste sunt favorizate de Black Friday 2019 pe Elefant. Pentru cele mai visătoare dintre noi, “Dorința” de Helen Hardt ar putea potoli din setea de siropeli. Jade Roberts este o femeie care încearcă să se recupereze după ce a fost părăsită la altar. Așa că acceptă invitația celei mai bune prietene de a veni la ferma ei. Doar că aici îl cunoaște pe fratele amicei sale, pentru care nutrește atât sentimente de antipatie cât și de atracție. El însuși are o suferință căreia trebuie să învețe să îi facă față,.

Cărți romantice pentru adolescenți la promoții pe Elefant de Black Friday

Cabina de săruturi de Beth Reekles

Cartea a fost deja ecranizată într-o producție originală NETFLIX și este fix ce promite o carte young-adult de dragoste - stângăcii, umor și aventuri. Rochelle este o liceeană visătoare și ușor aeriană, care are o relația de invidiat cu cel mai bun prieten al ei, care are un singur defect - este fratele lui, Noah, pe care nu îl suportă. Cel puțin inițial, până când o cabină de săruturi îi aduce pe cei doi împreună, doar că ea nu se poate bucura de relația dintre ei, pentru că are un pact cu Lee, prietenul ei. Acela de a nu se îndrăgosti de rudele celui cu care ești amic.

Să nu spui niciodată pentru totdeauna de Jennifer L. Armentrout

Un roman de dragoste pentru adolescenți. Doi tineri care au un trecut înfiorător au supraviețuit când erau mici doar pentru că erau împreună. După ce și-au petrecut copilăria în diverse centre de plasament, Mallory și Rider se reîntâlnesc și fiecare crede că a reușit să depășească traumele pe care le-au experimentat. Doar că revederea pe holurile liceului le amintește că încă au sentimente unul pentru celălalt.

O fată în amurg de Serena Burdick

Tânăra Aimee Savaray s-a născut într-o familie bogată din Paris, în timpul perioadei glamour Belle Epoque. Își dorește să ajungă o pictoriță faimoasă în lumea în care doar bărbații au acces. La fel de mult speră să fie iubită de Henri, cel pe care părinții l-au crescut ca fiindu-i frate vitreg. Când el dispare brusc și lasă de înțeles că nu vrea să fie regăsit, viața ei se schimbă dramatic. Peste câțiva ani, se regăsesc, dar fiecare este mai schimbat decât ar fi putut anticipa și secretele dintre ei i-ar putea despărți pentru totdeauna.

26 kisses și un happy-end

O carte de dragoste pentru adolescenți, scrisă cu umor și cu un stil care invită la reinventare. Veda se vede părăsită de cel cu care avea o relație îndelungată. Pentru a trece peste acest eveniment din care se simtă umilită și îndurerată, își propune să sărute câte un băiat al cărui nume începe cu fiecare literă a alfabetului. Doar că fără implicații sentimentale. Asta până când îl cunoaște pe acela care nu se mulțumește cu atât.

