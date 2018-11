Comunicat de Presa

Palatul Noblesse- Lifestyle Palace te asteapta sa gasesti cadoul perfect pentru oamenii pe care ii iubesti, cadoul care sa spuna din toate fibrele lui colorate: "Te iubesc, te iubesc si-ti multumesc pentru inca un an in care mi te-ai dat". Totul este aranjat cu grija, cu grija la timpul tau, pentru ca fiecare secunda in plus petrecuta cu ai tai se masoara in zambete, iar echipa de organizare pe asta pune cel mai mare pret.

Stand-urile frumos decorate ofera obiecte de artizanat si cadouri (piese vestimentare, bijuterii, accesorii, produse cosmetice etc.), delicii festive si specialitati regionale delicioase. in tot acest timp, corurile ofera acompaniament muzical festiv langa bradul inalt de 4 metri. Cuprinzand intreg palatul, Noblesse Palace Christmas Fair sarbatoreste obiceiuri si traditii sezoniere in incantatoarea cladire istorica din centrul Bucurestiului, organizand evenimente si petreceri in fiecare seara de targ.

Program Noblesse Palace Christmas Fair:

6 decembrie 17:00- 23:00: Expozitie cadouri de Craciun (cu vanzare) și eveniment “Noblesse Christmas Ball”, bal caritabil organizat de Asociatia Culturala Noblesse in parteneriat cu Fundatia “sansa la Viitor”.

7 decembrie 17:00- 23:00 : Expozitie cadouri de Craciun (cu vanzare) si eveniment "Noblesse Christmas Party", o seara speciala in care distractia se imbina perfect cu shopping-ul.

: Expozitie cadouri de Craciun (cu vanzare) si eveniment “Noblesse Christmas Party”, o seara speciala in care distractia se imbina perfect cu shopping-ul. 8 decembrie 12:00- 20:00: Expozitie cadouri de Craciun (cu vanzare) si eveniment “Santa Claus is coming to… Palace”, cand il vom intampina pe Mos Craciun incarcat de cadouri.

Accesul la targ se va face pe baza de bilete. Pretul unui bilet este de 15 lei/vizitator/zi. Biletele se pot achizitiona de la intrarea Palatului Noblesse.

Parteneri media: Femeia, Kudika, Garbo, Business Woman, 9AM, Wall Street, Canal 33, Romania Libera, Casa mea, Ghidul Miresei

In acest an, Targusor este partener al Noblesse Palace Christmas Fair. Targusor este un targ autentic romanesc ce isi propune sa sustina artizanii, designerii si mestesugarii autohtoni si sa ii promoveze pe acestia pe plan local si national. Targusor sustine Creatia in toate formele ei si incurajeaza Inovatia, pentru definirea unui Brand puternic.

Palatul Noblesse- Lifestyle Palace este un proiect al Noblesse Group International, initiativa antreprenoriala care activeaza in domeniul industriilor creative si culturale, promovand un stil de viata rafinat. “Add value to your lifestyle” este motto-ul care defineste activitatile tuturor brandurilor din cadrul grupului.

Group-ul Noblesse este format din brand-urile Noblesse Interiors- showroom-uri de mobilier si decoratiuni de lux, Noblesse Academy- cursuri de dezvoltare, biroul de design interior si arhitectura Studio Insign, Asociatia Culturala Noblesse si Centru de Arte si Evenimente- Palatul Noblesse. Sediul central al acestui grup este Palatul Noblesse- Lifestyle Palace. Palatul Noblesse este o cladire monument istoric, construita in anul 1881 dupa planurile celebrului arhitect Alexandru Savulescu, fiind prima constructie eclectica din centrul istoric al capitalei. Cladirea reprezinta o adevarata bijuterie arhitecturala si culturala a Bucurestiului, acoperind 135 de ani de existenta reprezentativa. Cladirea a cunoscut mai multe perioade istorice, de la frumusetea aristocrata a perioadei Berkowitz, la Palatul Pionierilor si soimilor Patriei din sectorul 2 din perioada nationalizarii, la perioada postcomunista si de abandon pana in 2012. in anul 2012 intra in posesia Noblesse Group International, detinator a mai multor branduri, care activeaza in domeniul designului interior si al industriilor culturale. Dupa un proces complex de consolidare, restaurare a elementelor originale, amenajare interioara si exterioara, cladirea devine ceea ce este astazi: unul dintre cele mai importante centre de cultura, arta si design, un concept unic in Europa.