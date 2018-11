Dubla surpriza pentru amatorii de jazz

Comunicat de Presa

Atmosfera muzicala creata de cele doua orchestre de camera vechi prin prestigiu si traditie, din Croatia si Danemarca, precum si periplul cultural oferit de Muzeul National de Arta, ne vor purta intr-o poveste muzicala, eleganta ce imbina puterea creatoare a doua lumi intr-un creuzet al culturii nationale.

Publicul fidel de jazz din Romania se va bucura astfel de o dubla surpriza artistica, dupa jumatatea lunii noiembrie, intr-un spatiu distinctiv, boem, presarat de o istorie vie, conturata cu un registru diversificat si impunator pentru cultura romana.

Biletele sunt disponibile aici pentru prima reprezentatie si aici pentru cea de-a doua, in oficiile Postei Romane, in magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro si la Casa de bilete a Salii Radio.

The Croatian Radiotelevision Jazz Orchestra

Joi, 22 noiembrie 2018, ora 19.00, Sala Auditorium MNAR

Croatian Radiotelevision Jazz Orchestra

Compozitor, solist trombon, dirijor: Miron Hauser

Orchestra de Jazz a Radioteleviziunii din Croatia, singurul ansamblu profesional de acest fel din Croatia, are o istorie de 70 de ani, fiind una dintre cele mai vechi orchestre big band din lume.

Orchestra a debutat pe scena internationala la Köln in 1955. Au urmat turnee in Bulgaria, Polonia si fosta URSS, precum si concerte in cadrul festivalurilor de jazz din Frankfurt si Nagykanizsa, dar si la München, in 1972, ca parte a programului cultural si de divertisment pe durata Jocurilor Olimpice. Fiind unul dintre cele mai importante ansambluri de jazz pe scena muzicala din Croatia, orchestra este formata din muzicieni de jazz foarte apreciati.

Miron Hauser

Miron Hauser aflat in inceputul biografiei sale artitice detine deja o experienta care i-a oferit sansa de a canta alaturi de cei mai mari interpreti de jazz din lume. Din 2011 este membru permanent al Orchestrei de Jazz a Radioteleviziunii din Croatia si al Jazzistra Orchestra. Alaturi de acest ansamblu s-a afirmat ca aranjor, compozitor, dirijor si solist.

Marilyn Mazur & The Danish Radio Big Band

Vineri, 23 noiembrie 2018, ora 19.00, Sala Auditorium MNAR

Marilyn Mazur & Danish Radio Big Band

Dirijoare: Miho Hazama

Doua dintre figurile feminine puternice ale scenei internationale de jazz, semnificative fiecare pentru generatia ei - si pentru cele doua continente pe care le reprezinta.

Marilyn Mazur, percutionista de origine daneza si americana, si formatia Danish Radio Big Band, premiata in cadrul Grammy Awards, concerteaza pentru prima oara impreuna, intr-un mix de energie si inventivitate, care combina doua lumi muzicale diferite. Compozitoarea si percutionista Marilyn Mazur este o figura celebra atat in tara sa natala, cat si in lumea jazz-ului international.

A concertat alaturi de Miles Davis, Jan Garbarek si Wayne Shorter, iar in Danemarca este apreciata pentru colaborarea sa indelungata cu legende ale jazz-ului, ca NHØP si Palle Mikkelborg. Aceasta seara unica va va aduce in lumea lui Marilyn Mazur – deopotriva o maestra a percutiei si o compozitoare cuceritoare si originala. Ca element special in program, formatia a realizat o selectie a celor mai apreciate compozitii semnate de Marilyn Mazur pentru big band, convingand-o in acelasi timp sa compuna o piesa special pentru acest concert.

O experienta fascinanta de ritm si sunet se va crea sub bagheta dirijoarei japoneze Miho Hazama.

Miho Hazama

Nascuta la Tokyo, Miho Hazama este una dintre pianistele tinere foarte talentate care activeaza astazi pe scena muzicala din New York. in 2015 a primit Premiul pentru Compozitie Charlie Parker din partea BMI, acordat compozitorului care creeaza cea mai originala lucrare in cadrul Workshop-ului dedicat compozitorilor de jazz BMI, un cunoscut forum de compozitie pentru big band-urile de jazz. Miho are la activ 2 albume publicate de Universal Music Japan / Sunnyside Records, foarte apreciate deopotriva de critici si de public. Este director artistic asociat al New York Jazzharmonic.

Cele doua concerte fac parte din ”RadiRo”, unicul festival dedicat orchestrelor radio din Europa si din lume, eveniment produs si organizat de Radio Romania, ajuns la cea de-a IV-a editie a festivalului ce va desfasura intre 18 si 25 noiembrie 2018. Organizat o data la 2 ani (alternat cu Festivalul International ”George Enescu”), incepand din anul 2012, ”RadiRo” a reusit performanta de a aduce in fata publicului din Romania orchestre de prima marime ale radiourilor publice din Europa si Asia.