Coafurile messy sunt in voga in ultimii ani si putem intelege lesne de ce. Ele demonstreaza cat de frumoasa este imperfectiunea si cu o astfel de coafura nu vei inclina niciodata balanta in favoarea lui “prea mult”. In plus, coafurile messy sunt mai usor de realizat decat cele foarte elaborate, sunt irezistibil de sexy si au acel look “neglijent” si “ravasit” care le confera naturalete si feminitate. Atunci cand nu vrei sa optezi pentru o coafura cu aspect studiat si cu bucle care par ca “pica”perfect, ci pentru una cu un aspect mai natural, dar in acelasi timp modern si chic, impletiturile, pieptanaturile, cocurile rasucite si coafurile in stil “messy” pot fi alegerea cea mai potrivita. Iata cateva exemple si idei de coafuri cu aspect dezordonat, care sunt irezistibil de atragatoare: