Chiar daca mizeaza de cele mai multe ori pe simplitate si naturalete, lasand in schimb sa iasa in evidenta alte elemente din tinuta unei mirese (rochia, accesoriile etc), manichiura pentru ziua nuntii este una deosebita. Indiferent ca optezi pentru o manichiura french, manichiura cu gel sau cu acry sau pentru aplicarea unui lac natural/ a unei oje naturale peste unghii, micile accente de stralucire precum aplicatiile decorative, strasurile sau imprimeurile nu sunt deloc excluse. Iata cateva idei de manichiura pentru mirese, pretabile unui eveniment cu totul si cu totul special precum este nunta.