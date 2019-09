Toamna aduce cu ea foarte multe schimbari, atat in natura, cat si in corpul unei femei. Primul semnal de schimbare , usor negativ al toamnei, se vede in par. Acesta devine deodata casant. Varfurile , si nu doar ele , chiar si lungimile, daca parul este lung, se vad despicate. In unele cazuri, unele persoane incep sa se confrunte cu problema ingrasarii, altele se plang ca au culoarea denaturata, mata, iar altele (aproape 50%) de caderea parului sau subtierea vizibila a acestuia.