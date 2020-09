Comunicat de presă

Twentieth Century Studios în parteneriat cu Marvel Entertainment lansează cel mai nou și mult așteptat film din colecția X-Men, intitulat “Noii Mutanți” (The New Mutants), ce poate fi vizionat în cinematografe începând cu 18 septembrie. Filmul aduce în discuție subiecte controversate și probleme adolescentine prea puțin înțelese.

Renumitul regizor Josh Boone ecranizează o poveste emoționantă despre 5 adolescenți cu superputeri închiși într-un spital de psihiatrie, un loc unde au loc tot felul de evenimente neobișnuite. Noile abilități ale tinerilor, dar și prietenia lor este pusă la încercare, în timp ce se chinuie să rămână în viață. La început, protagoniștii sunt niște adolescenți confuzi și fragili, însă până la sfârșit, devin niște adevărați mutanți, conștienți și stăpâni pe puterile pe care le dețin.

Filmul „Noii Mutanți” se diferențiază de anterioarele filme X-Men prin prezentarea nouă și modernă a problemelor adolescentine. Astfel, filmul abordează teme controversate precum lipsa de încredere în sine, sexualitatea dar și traumele copilăriei. Ca și cum adolescența nu este destul de complicată în sine, cele cinci personaje trebuie să își gestioneze și abilitățile speciale pe care nu le au sub control.

Din distribuție fac parte actori cunoscuți pentru nominalizările lor la premiile Emmy, dar și tineri debutanți. Printre aceștia sunt actorii Maisie Williams (Rahne Sinclair), Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin), Charlie Heaton (Sam Guthrie), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Henry Zaga (Roberto da Costa) and Blu Hunt (Dani Moonstar), care spun prima poveste horror din seria X-Men.

Josh Boone a declarat: “ne-am gândit să facem o poveste horror, care să portretizeze adevărata experiență horror cu care se confruntă un adolescent în căutarea de sine”. Regizorul susține că acest gen de filme reprezintă o evadare, un mod de a gestiona anxietățile, la care de obicei nu vrei să te gândești când stai întins în pat și te uiți la tavan.

De la scenariu la ecran

Josh Boone și partenerul său de scris Knate Lee erau obsedați de universul Marvel în copilărie. Aceștia scriau și ilustrau propriiile benzi desenate în garaj și le vindeau prietenilor și familiei. Boone înțelege mai bine ca oricine greutățile adolescenței și de aceea a decis că este important să spună această poveste, cu care s-a identificat. Pasionat înca de mic de genul horror precum “Apocalipsa” (The Stand) sau “Strălucirea” (The Shinning) ale lui Stephen King, “Coşmar pe Elm Street 3: Luptătorii Viselor” (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors) sau “Scara lui Iacob” (Jacob’s Ladder), acesta a fost descurajat puternic în aceste porniri “întunecate” de părinții lui creștin-evanghelici.

Firul narativ pentru povestea Noii Mutanți a debutat în banda desenată cu nr.4 din universul Marvel în anul 1982, care introducea o gașcă nouă de puști care aveau puține legături cu mutanții de la școala profesorului Xavier. În poveste, se crede că mutanții inițiali nu mai erau în viață și de aceea este adusă această nouă generație de mutanți, ale căror puteri sunt mai degrabă concentrate pe psihic, iar trecutul lor este mult mai controversat. “Noii Mutanți” reprezintă prima încercare de schimbare a abordării în universul Marvel.

Filmul este inspirat de seria de benzi desenate Noii Mutanți, mai specific, de colecția de “Ursul Demon” (Demon Bear), care urmărește povestea unei adolescente nativ americane, pe nume Dani Moonstar, ce încearcă să își învingă demonii interiori. O poveste emoționantă despre înfrângerea greutăților din trecut pentru a putea face față viitorului, filmul “Noii Mutanți” este de sine stătător și poate fi înțeles în lipsa cunoștiințelor specifice a filmelor anterioare.

Personajele din Noii Mutanți

Pentru alegerea celor cinci mutanți în jurul cărora evoluează povestea, regizorul a căutat niște personaje credibile și ancorate în realitate. Astfel, toți mutanții aleși au suferit anumite traume, precum moartea unei persoane dragi sau distrugerea vieții cuiva. Pentru autenticitate, personajele se confruntă cu situațiile teribile din viața lor, dar și cu probleme adolescentine de tipul îndrăgostirii și sexualității complexe.

Actrița Blu Hunt, care joacă rolul lui Dani Moonstar, a fost aleasă pentru rădăcinile ei nativ americane, fiind originar din tribul Cheyenne. Aceasta joacă rolul lui Dani, singura supraviețuitoare a unei tragedii care distruge tot tribul din care făcea parte. Internarea ei la spitalul de psihiatrie, prezintă elementul perturbator care pornește conflictul, atunci când coșmarurile ei prind viață și îi afectează pe ceilalți rezidenți.

Josh Boone spune că personajul lui Rahne Sinclair a fost creat cu actrița Maisie Williams (cunoscută pentru rolul ei ca Aria din Urzeala Tronurilor) în minte. Mica și religioasa scoțiancă are puterea de a se transforma într-un lup (Wolfsbane). Aceasta se luptă cu o vinovăție puternică la adresa puterilor ei, care consideră că o fac nedemnă în ochii lui Dumnezeu, dar și cu sentimentele ei pentru Dani, o persoană de același sex.