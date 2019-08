Comunicat de presă

Independența Film prezintă Secretul lui Raoul Taburin/ Raoul Taburin, o adaptare a romanului grafic realizat de Jean-Jacques Sempé, regizată de Pierre Godeau, cu dialoguri semnate de Guillaume Laurant (Amélie și A Very Long Engagement), din 23 august la cinema.

Raoul Taburin, cunoscutul vânzător și mecanic de biciclete din Saint Céron, se bucură de o bună reputație. Dar cel pe care toată lumea îl admiră pentru talentul său de reparator - depistează orice defecțiune doar folosindu-și auzul - are un secret: nu a învățat niciodată să meargă cu bicicleta. Când fotograful Hervé Figougne se mută în Saint Céron, cei doi bărbaţi devin repede amici şi, când Hervé se oferă să-l fotografieze pe Raoul mergând cu bicicleta pe buza unei prăpăstii, pare că a sosit momentul adevărului.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Cel de-al treilea lungmetraj regizat de tânărul Pierre Godeau (Éperdument și Juliette) este o adaptare după benzile desenate ale lui Jean-Jacques Sempé, care a colaborat pentru dezvoltarea scenariului filmului cu Guillaume Laurant (Amélie și A Very Long Engagement). În rolurile principale îi puteți vedea pe Benoît Poelvoorde (Le tout nouveau testament, r. Jaco Van Dormael), Edouard Baer (Asterix and Obelix Meet Cleopatra, r. Alain Chabat) și Suzanne Clément (Mummy, r. Xavier Dolan). Coloana sonoră îi aparține compozitorul Javier Navarrete, care a semnat și muzica filmelor El laberinto del fauno, Wrath of the Titans sau Byzantium.

Catalogat de către cunoscuta publicație franceză Le Figaro drept „un film optimist al cărui umor este perfect adaptat unui public familial” sau „o comedie tandră“ conform 20minutes.fr, Secretul lui Raoul Taburin/ Raoul Taburin va rula în cinematografele din România din 23 august, distribuit de Independența Film.

Independența Film promovează filme independente de referință, de nișă sau câștigătoare ale unor premii internaționale prestigioase. Titlurile pe care Independența Film le va lansa în perioada următoare sunt: Un om fidel / L’homme fidèle (r. Louis Garrel) - 20 septembrie, Durere și Glorie / Dolor y gloria (r. Pedro Almodovar) - 18 octombrie, Parasite / Paraziții (r. Joon Ho Bong) - 8 noiembrie.