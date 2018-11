Cat de sigura si eficienta este incalzirea prin pardoseala. Merita sa investesti in ea?

Desi pare relativ noua, incalzirea prin pardoseala exista pe piata de mai bine de 60 de ani, in special in tarile din Pensinsula Scandinava, iar rezultatele ei par sa fie de-a dreptul remarcabile. Va veti intreba, probabil, de ce nu este insa folosita mai des. Inainte de a raspunde la aceasta intrebare, trebuie sa intelegem cum functioneaza incalzirea prin pardoseala si caror tipuri de case li se potriveste.

Incalzirea prin pardoseala presupune trecerea curentului electric printr-o retea de cabluri care se incalzesc. Pentru ca acestea sunt perfect izolate, nu exista riscul unor scurtcircuite, iar pentru un plus de securitate aceste cabluri sunt conectate inclusiv la propria lor siguranta la panoul electric. Contrar asteptarilor, aceste cabluri nu trebuie sa se incinga foarte tare pentru ca podeaua sa se incalzeasca. Cele mai multe sisteme vor avea incorporat unul dintre aceste termostate pentru incalzirea in pardoseala, iar temperatura va putea fi reglata la maximum 40 de grade Celsius, cu cateva grade mai mult decat temperatura corpului uman.

Insa pentru ca podeaua ocupa o suprafata foarte mare din locuinta, efectul de incalzire se resimte mult mai intens. De aceea, sistemele de incalzire prin podea sunt recomandate adeseori in locuintele de mari dimensiuni, pe care ar fi extrem de costisitor si ineficient sa le incalzesti cu ajutorul centralei electrice sau caloriferelor electrice.

Sistemele de incalzire prin podea functioneaza cel mai eficient in locuintele care au podele solide, din beton, ciment sau caramida, care retin caldura si o distribuie in mod egal. Instalat sub o podea acoperita cu gresie ceramica, sistemul de incalzire prin podea va trebui folosit in mod constant, pentru a pastra temperatura confortabila in locuinta, ceea ce inseamna ca va fi si mai costisitor.

Unul dintre marile avantaje ale sistemului de incalzire prin pardoseala este ca acesta actioneaza contra legilor fizicii, care ne arata ca aerul cald se ridica, in timp ce aerul rece ramane la podea. Incalzirea prin pardoseala incalzeste aerul rece si il aduce la o temperatura constanta, confortabila pentru intreaga familie.

De aceea, incalzirea prin pardoseala functioneaza mult mai eficient in casele cu incaperi foarte inalte, in care ar fi o pierdere de bani si energie sa incerci sa incalzesti tot aerul din incaperi. Prin incalzirea aerului din partea inferioara a camerelor iti asiguri confortul termic si iti poti reduce facturile, pe termen lung.

Cum stiu daca incalzirea prin podea e potrivita pentru casa mea?

Daca te intrebi de ce incalzirea prin podea este atat de rar intalnita, trebuie sa stii ca principalul motiv este reprezentat de costurile de instalare, care se calculeaza la metrul patrat. De asemenea, daca preferi sa ai covoare groase in casa, eficienta incalzirii prin podea va fi semnificativ diminuata.

Adeseori, proprietarii de locuinte opteaza pentru incalzirea prin podea in cazul bucatariei, baii sau holurilor. De asemenea, daca podelele din casa ta sunt din lemn, atunci incalzirea prin pardoseala va fi o solutie care va functiona cu rezultate neasteptat de bune.

Multe dintre familiile care opteaza pentru acest tip de incalzire a locuintei au copiii mici si sunt preocupate de siguranta si confortul acestora, atunci cand se joaca pe jos, prin casa.

Nu in ultimul rand, trebuie sa iei in considerare ca, uneori, nu este suficient sa iti incalzesti casa doar prin podea si s-ar putea sa mai ai nevoie de o solutie de incalzire, mai ales daca locuiesti in zone friguroase, cu ierni grele.

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: mimagephotography