Uneori, poate fi dificil sa iti fortezi limitele, sa te automotivezi si sa dai randament asa cum se asteapta cei din jur sa o faci. Iar atunci cand esti liderul unei echipe, trebuie sa fii capabila sa ii motivezi pe altii si sa ii incurajezi, astfel incat proiectul la care lucrati impreuna sa iasa cat mai bine. Motivarea membrilor grupului este insa un proces constant si se face in mai multe etape. Daca vrei sa conduci un colectiv de succes, iata ce ar trebui sa faci pentru a-i inspira pe oameni sa performeze si sa se achite de sarcinile de lucru la timp:

Stabileste indicatori de performanta realisti

Este important ca indicatorii de performanta, atat cei pentru intreaga echipa, cat si cei individuali sa fie stabiliti inca de la bun inceput si toti participantii sa fie de acord cu scopul pe care le au de atins. Pe de o parte, niste tinte nerealiste, care sunt imposibil de atins sau nu tin cont de un termen-limita scurt ii pot face pe membrii grupului sa se simta lipsiti de motivatie, stiind ca nu au nicio sansa sa isi atinga obiectivele. Pe de alta parte, este necesara si o discutie individuala cu fiecare persoana. Oamenii trebuie sa stie care este partea lor de proiect si sa aiba o claritate asupra sarcinilor individuale de lucru, astfel incat sa isi poata organiza mai eficient timpul si sa nu investeasca efort in alte directii.

Stabileste intalniri saptamanale si lunare

Oricat de bine ar fi trasate responsabilitatile fiecaruia, este important sa monitorizezi periodic evolutia lucrurilor. O intalnire saptamanala de jumatate de ora poate fi de mare ajutor pentru membrii echipei care se lovesc de impedimente si nu isi pot duce la bun sfarsit sarcinile de lucru, dar si pentru ca grupul sa aiba o viziune de ansamblu asupra stadiului in care se afla lucrarea. Intalnirile lunare te pot ajuta sa evaluezi mai bine progresul si sa faci ajustari astfel incat sa te asiguri ca proiectul va fi terminat la timp.

Stimuleaza-ti financiar echipa

Oricat de mare ar fi satisfactia profesionala de a lucra la un proiect si de a-l duce la bun sfarsit, oamenii au nevoie si de un stimulent financiar, astfel incat sa simta ca munca lor nu a fost in zadar si ca sunt apreciati. Chiar daca nu iti permiti sa le oferi o marire de salariu celor care performeaza cel mai bine, exista si alte metode de a recompensa performantele. Numeroase companii apeleaza la tichetele cadou pentru salariatii care isi depasesc limitele si dau cel mai bun randament, intrucat pentru firma costurile sunt minime, in timp ce angajatii se bucura de un beneficiu echivalent unui bonus in bani.

Pregateste-te sa dai feedback inca de la inceput

Nu implementa sesiunile de feedback la jumatatea proiectului, ci pregateste-te sa le oferi sfaturi membrilor echipei tale inca de la bun inceput. Astfel, fiecare angajat va avea ocazia sa isi ajusteze munca si sa imbunatateasca lucrurile pentru care primeste feedback negativ, fara sa se simta nedreptatit pentru ca nu i s-a comunicat din timp ce anume face gresit sau cum ar trebui sa procedeze altfel.

Recunoaste meritele oamenilor

Fiecare persoană vrea sa se simta apreciată atunci cand munca pe care o depune are rezultatele asteptate. Recunoasterea meritelor trebuie facuta atat individual, fata in fata, cat si in prezenta intregii echipe sau a managerilor. Uneori, chiar si o mica lauda poate constitui un stimulent puternic pentru performanta colectivului, iar oamenii te vor vedea ca pe un manager corect si responsabil.

Aloca timp pentru sudarea echipei

Daca ti-a fost alocata o echipa formata din oameni care nu se cunosc foarte bine intre ei, ar trebui sa gasesti timp pentru a-i incuraja pe acestia sa comunice si sa interactioneze mai des. O iesire cu tot grupul la pranz, la o cafea sau la un restaurant, dupa serviciu, poate fi benefica pentru inchegarea unor legaturi mai puternice intre membri si te poate ajuta sa ii cunosti mai bine pe fiecare in parte, astfel incat sa stii cum sa pui problema in functie de personalitatea fiecaruia.

Sursă foto: Photo by Tim Gouw from Pexels