Recomandarile profesorului de yoga: 4 sfaturi prin care ne pregatim corpul pentru toamna

In opinia profesorului de yoga Dana Tupa (foto), curatarea corpului, prin eliminarea toxinelor, este o metoda vitala pentru a ne pastra sistemul imunitar sanatos, insa la fel de important este sa ne pregatim si emotional pentru tranzitia la sezonul rece. Este de notorietate faptul ca, in timpul sezonului ploios, creste considerabil rata depresiilor, iar toate aceste probleme pot fi preintampinate daca adoptam o strategie, formata din patru pasi foarte simpli:

1. Vitaminizeaza-te!

“Dupa o vara calduroasa, as spune chiar sufocanta, in care am simtit iesind apa prin toti porii pentru a ne echilibra si a putea mentine un optim al pielii, fiecare celula tanjeste dupa apa si hrana, pe care o regasim cu usurinta in mod natural si perfect asimilabil din fructe si legume. Sarurile pierdute prin transpiratia abundenta a verii, posibil sa ne fi dat reactii la care nici macar nu ne-am putea gandi: crampe musculare, palpitatii, o digestie dificila, cariile dentare sau deficitara functionare a glandei tiroide, fiind doar cateva din rezultatele absentei unor minerale in organismul nostru. si pentru ca toamna este bogata in fructe si legume, de ce nu am incerca o dieta detoxifianta, dar in acelasi timp, regenetanta, bazata pe sucuri obtinute din presarea la rece a legumelor si fructelor?”, explica profesorul international de yoga Dana Tupa.

2. Incarca-te cu soare!





“Zile cu soare putin si corpul acoperit de haine, timpul indelungat petrecut in incaperi, absenta vitaminei D3, sunt lucruri care ne asteapta pentru urmatoarele luni. Chiar si pentru cei mai putin norocosi cu sanatatea si care nu suporta soarele puternic, este momentul propice de a petrece timp liber in parc, sub razele blande ale soarelui de toamna, sau de ce nu, chiar la mare!?”, declara expertul yoga.

3. Miscare, miscare si iar miscare!

“Pe principiul respira si oxigeneaza-te, corpul nostru se pregateste lejer pentru perioada grea a iernii, cu doua sarbatori in care vrem, nu vrem, petrecem timp excesiv in jurul mesei. De cate ori nu ne propunem diete dupa sarbatori sau pana la concediu? Poate faci parte din categoria celor care nu iubesc efortul fizic excesiv, sau pur si simplu, nu iti permite sanatatea. De ce nu am incerca o miscare usoara si lejera in cadrul unor sesiuni de yoga, care iti faciliteaza regenerare, tonifiere musculara usoara, energizare, flexibilitate si eliminarea stresului? Orice miscare este buna, mai ales daca nu este excesiva pentru resursele personale, iar anumite forme de yoga sunt chiar foarte lejere si cu efecte reale”, este de parere profesorul Dana tupa.