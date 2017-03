Limonada de Turmeric: Trateaza Depresia mai bine decat Prozacul

Tratamente naturiste - Turmeric pentru tratarea depresiei si pentru imbunatatirea functionarii sistemului imunitar

Radacina de turmeric are proprietati anti-inflamatoare si de curatare a organismului dar in acelasi timp, turmericul este cunoscut si pentru puterea sa de a energiza corpul si mintea, in lupta cu starile depresive. Turmericul este unul dintre cele mai puternice suplimente nutritionale din lume.

Lista beneficiilor consmului de turmeric este lunga, dar este bine sa mentionam abilitatea sa de a fi un adjuvant in tratarea cancerului de piele, bolii Alzheimer, artritei, icterului, durerilor de stomac, etc.

Turmericul pentru tratarea depresiei

Exista moduri diferite prin care putem trata depresia, inclusiv tratamentul medicamentos. Dar turmericul ne poate ajuta in aceasta privinta, ferindu-ne de efectele adverse ale tratamentului medicamentos. Turmericul este atat de eficient datorita curcuminei, un component important.

Cum sa prepari limonda de turmeric

Reteta de limonada de turmeric pentru 4 portii

- 4 cani de apa rece

- 2 linguri de turmeric macinat

- 4 linguri de sirop de artar 100%, miere sau indulcitor de stevie

- 1 lamaie sau lime

- Sucul de la o portocala rosie

- Putin piper (efectele pozitive ale curcuminei sunt potentate de piper)

Mixeaza toate ingredientele intr-un bol. Amesteca toate ingredientele si serveste acest suc impreuna cu felii de lamaie.

Sucul poate fi consumat in fiecare zi pentru efecte spectaculoase asupra sanatatii corporale si mentale.

Alte Beneficii ale limonadei de turmeric

- Acest suc contine antioxidanti si anti-inflamatori naturali are deci si insemnate proprietati antivirale.

- Este un preparat care propulseaza functionarea imunitatii naturale a organismului care va fi capabil sa absoarba mai usor nutrienti esentiali.

- Acest suc poate fi consumat si in dietele de detoxifiere ajutand la reducerea consumului de calorii.

Aceasta reteta este excelenta si pentru ca nu trebuie sa cheltuim foarte mult pe medicamente, cand ne putem bucura de proprietatile spectaculoase ale turmericului la un pret mult mai redus. Sucul poate fi preparat cu usurinta acasa, are un gust delicios si ii va cuceri pe toti membrii familiei.

Nota: Consumul de turmeric in combinatie cu anumite medicamente poate avea efecte secundare, de aceea este bine sa cereti si sfatul unui medic in cazul in care va aflati sub un tratament medicamentos si vreti sa includeti acest suc in dieta voastra.