Descoperiti care sunt in viziunea lui Louise Hay cauzele spirituale si emotionale ale catorva dintre cele mai comune boli. Autoarea de literatura motivationala ne dezvaluie totodata si antidotul spiritual al acestor boli, afirmatii pe care sa ni le repetam cu dragoste pentru a grabi procesul de vindecare interior si exterior.

Louise Hay: Cauzele bolilor si cum sa le vindeci prin puterea afirmatiilor

Crampe: Teama, intreruperea unui proces

Afirmatie: Am incredere in procesul vietii. Sunt in siguranta.

Dureri: Tanjesti dupa dragoste. Tanjesti sa fii tinut in brate.

Afirmatie: Ma iubesc si ma accept. Sunt iubitor si merit sa fiu iubit.

Acnee: nu te accepti si nu te placi.

Afirmatie: Iubirea si acceptarea pe care le am pentru mine sunt reflectate in infatisarea mea exterioara.

Dependente: Fuga de tine insuti, neconfruntarea unei frici. Nu stii cum sa iti iubesti eul.

Afirmatie: Sunt in siguranta sa caut inauntrul meu raspunsurile pe care le astept.

Enuriazis: Frica de parinti. De obicei de tata.

Afirmatie: Exista timp si spatiu pentru orice am nevoie sa fac. Sunt linistit.

Boala Addison: Malnutritie emotionala severa. Manie pe sine insusi.

Afirmatie: Cu dragoste, am grija de corpul meu, de mintea mea, de emotiile mele.

Alergii / rinita alergica: Esti alergic la cineva care iti neaga puterea sau chiar la tine insuti. Iritat impotriva vietii.

Afirmatie: Lumea este protectoare si prietenoasa. Sunt in siguranta. Sunt impacat cu viata.



Boala Alzheimer: Dorinta de a parasi planeta. Inabilitatea de a infrunta viata asa cum este.

Afirmatie: Totul se intampla la momentul, spatiul, secventa potrivita. Actiunea divina potrivita are loc intotdeauna.

Anemie: Da, dar… Atitudine. Lipsa bucuriei. Frica de viata. A simti ca nu esti suficient de bun.

Afirmatie: Este sigur pentru mine sa experimentez bucuria in fiecare domeniu al vietii mele. Iubesc viata.

Anxietate: A nu avea incredere in curgerea naturala a vietii si in procesul vietii.

Afirmatie: Ma iubesc si ma aprob si am incredere in procesul vietii. Sunt in siguranta.

Ateroscleroza: Rezistenta, tensiune. O lipsa de deschidere neinduplecata. Refuzul de a vedea binele.

Afirmatie: Sunt complet deschis vietii si bucuriei. Aleg sa vad cu dragoste.

Artrita: A te simti neiubit. Critici, resentiment si amaraciune. A nu te simti suficient de bun.

Afirmatie: Sunt iubire. Aleg acum sa iubesc si sa ma aprob. Ii vad pe altii cu dragoste.



Bronsita: Un mediu familial inflamat

Afirmatie: Experimentez pacea si armonia in interiorul meu si peste tot in jurul meu. Totul este bine.

Arsuri: Manie, a arde in interior.

Afirmatie: Creez doar pace si armonie in interiorul meu si in mediul meu. Merit sa fiu bine.

Cancer: Ce te consuma in interior? O suferinta adanca, un secret sau o durere?

Afirmatie: Cu dragoste iert si ma eliberez de tot trecutul meu. Aleg sa imi umplu viata de bucurie. Ma iubesc si ma aprob.

Sindromul de tunel carpian: Manie si frustrare impotriva aparentelor nedreptati ale vietii.

Afirmatie: Acum aleg sa creez o viata care este abundenta. Ma simt in largul meu.

Colesterol mare: Blocarea canalelor bucuriei.

Afirmatie: Aleg sa iubesc viata. Canalele mele de bucurie sunt larg deschise. Este in regula sa primesc.

Cataracta: Inabilitatea de a vedea inainte cu bucurie. Viitor sumbru.

Afirmatie: Viata este plina de bucurie. Astept cu nerabdare fiecare moment.

Rau de masina: Teama. Dependenta. Sentimentul de a fi prins in capcana.

Afirmatie: Ma misc cu usurinta prin timp si spatiu, doar dragostea ma inconjoara.

Boala Cushing: Dezechilibru mental. Extraproductie a unor idei zdrobitoare.

Afirmatie: Imi echilibrez cu dragoste mintea si corpul. Imi aleg acum ganduri care ma fac sa ma simt bine.

Depresie: Manie, deznadejde

Afirmatie: Acum ma mut dincolo de limitarile si fricile altor oameni. Imi creez propria viata.

Flatulenta: Idei nedigerate si ingrijorari.

Afirmatie: Ma relaxez si las viata sa curga prin mine cu usurinta.

Durere de cap: Autocritica. A nu dori sa accepti ceea ce intampla.

Afirmatie: Ma iubesc si ma aprob. Ma vad pe mine insumi si ceea ce fac cu ochii iubirii. Sunt in siguranta.

Hernie de disc: Relatii rupte, a simti poverile

Afirmatie: Mintea mea este libera si curatata. Las trecutul in urma si merg catre nou. Totul este bine.

Osteoporoza: Sentimentul ca nu ti-a mai ramas niciun sprijin in viata.

Afirmatie: Iau atitudine pentru mine si viata ma sprijina in moduri pline de iubiri, neasteptate.

Pancreatita. Pancreasul reprezinta dulceata vietii, prin urmare pancreatita poate insemna respingere, manie si frustrare din cauza ca viata pare a-si fi pierdut dulceata.

Afirmatie: Ma iubesc si ma aprob si eu singur creez dulceata si bucurie in viata mea.

Boala Parkinson: Teama si dorinta intensa de a controla totul si pe toti.

Afirmatie: Ma relaxez stiind ca sunt in siguranta. Viata este pentru mine si am incredere in procesul vietii.

Ulcer peptic: teama. Un sentiment ca nu esti suficient de bun. Nerabdator sa placi si sa multumesti pe altii.

Afirmatie: Sunt suficient. Ma iubesc si ma aprob. Sunt impacat cu mine insumi. Sunt minunat.

Psoriazis: Teama de a fi ranit. Inabusirea simturilor. Refuzul de a accepta responsabilitatea pentru propriile sentimente.

Afirmatie: Sunt viu si ma bucur de viata. Merit si accept tot ce este mai bun in viata. Ma iubesc si ma aprob.

Reumatism: Victimizare. Lipsa iubirii. Amaraciune cronica. Resentiment.

Afirmatie: Imi creez propriile experiente. Pe masura ce ma iubesc si ma aprob pe mine si pe altii , i devin din ce in ce mai buni.

Vitiligo: A nu apartine. A te simti pe dinafara lucrurilor. A nu te simti ca fiind unul din grup.

Afirmatie: Eu sunt chiar centrul vietii si sunt in totalitate conectat in dragoste.

